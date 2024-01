Mosvold Knutsen er valgt inn for Pensjonistpartiet i Kristiansand, bor i Vågsbygd og er skikkelig bygutt. Hva er det som driver han til å gjøre Kristiansand kommune mindre, med dårligere innflytelse nasjonalt, dårligere fagmiljøer og alt det andre om det deles opp i mindre kommuner?

Skulle tro at han ville Kristiansand vel, og ikke utarme byen sin og landsdelen.

Ikke bare vil han utarme Kristiansand, han vil og at Søgne og Songdalen skal bli like dårlig stilt.

Bare se hvor lite innflytelse vi har her sør inn mot makta i Oslo, absolutt ingenting. Vi er ikke verd en ministerpost om det er Høyre eller Ap som styrer. Kjøttvekta rår i det politiske liv i landsdelene.

Hvis vi heller hadde stått sammen mot Oslo-makta, tror jeg vi hadde kunnet få gjennom mye mer for landsdelen vår. I stedet for å dele opp i mindre kommuner burde vi heller gjennomført K7-alternativet. Da hadde kjøttvekta vår økt betraktelig. I stedet for gjør vi det motsatte, og kjøttvekta minker.

Vi kunne fått fokus på levekårsutfordringene her i sør, barnefattigdom, mobbing, ungdomskriminalitet mm. Nå ser det ikke ut som de i Oslo vet at vi finnes.

Vi må slutte å være så navlebeskuende, ha identitetsproblemer, men heller se det store bildet som kan hjelpe mange flere. Vi er jo fra Sørlandet alle vi som bor her sør.