Festivalen har heller ikke blitt svartmalt fra noen talerstol slik kritikerne hevder. Vi har ved hver eneste korsvei vært krystallklare på at vi skal legge til rette for og støtte Palmesus som en viktig kulturaktør i byen vår. Derfor er det ganske utrolig at interesseorganisasjoner nå væpner seg til tennene og tillegger oss meninger vi ikke har.

For det første har fellesskapet stilt opp i rikelig monn. Festivalen har fått monopol på leie av Bystranda. En slik velvilje kan en hvilken som helst annen aktør bare glemme. De har fått mangfoldige millioner i koronastøtte og innvilget utvidet avsperring av området fra 3 til 10 dager som følge av blant annet vekst. En vekst kommunens innbyggere i stor grad har muliggjort. Den foreslåtte økte leien må ses i lys av at festivalen sperrer av området i 10 dager. Punktum.

For det andre er det ingen som er mot at noen tjener penger. Denne stråmannargumentasjonen fremstår mer som et desperat forsøk på å nettopp svartmale sine meningsmotstandere. Selvfølgelig er vi opptatt av verdiskapningen og ringvirkningene festivalen bidrar til. Det er jo nettopp derfor de får lov til å inngå i en forutsigbar avtale med kommunen og fortsette å legge beslag på det mest brukte og påkostede fellesområdet i fellesferien.

Et tredje poeng er at det går an å ha to tanker i hodet samtidig uten at man mister rettferdighetssansen. Vi har foreslått å øremerke disse midlene til barn og unge som et kompenserende tiltak. At representantene fra næringslivet og Palmesus motsetter seg denne økningen og dermed omfordelingen sier noe om hva som er viktigst for hvem. Som folkevalgte har vi et særlig ansvar i å hegne om fellesskapets interesser og de som sakker akterut i vårt samfunn. Levekårsutfordringene i sentrum og sentrumsnære områder er store. Og det er nettopp de som mister tilgangen til sin nærpark. At næringslivsrepresentantene fint klarer seg uten tilgang til Bystranda, tviler jeg ikke på. Realiteten for de mange ubemidlede er noe helt annet. Men det er kanskje ikke så viktig.

Man kan få inntrykk av at Visit Sørlandet, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen mener at Palmesus er en beveggrunn til at byen får tilflyttere; arbeidstakere og studenter. Såvidt meg bekjent har jeg aldri hørt om at en student har valgt studiested eller at arbeidstakere har søkt jobb basert på hvilke festivaler en by huser.