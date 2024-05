Det å lære seg å svømme og vite hvordan man ferdes ved vann er livsnødvendig kunnskap. Spesielt viktig er dette for byer som ligger så fint ved sjøen, slik som Kristiansand gjør. Uten denne kunnskapen, vil liv gå tapt! Det har vi ikke råd til.

Svømme- og livredningsferdigheter i vann er viktig å starte med helt fra våre barn er unge. Det tar nemlig tid å bli svømmedyktig. Å lære seg å svømme, og å bli trygge i vann skal være noe alle barn har rettigheter til! Det skal ikke bare være de som har råd til å sende barn på kurs. Vår filosofi: Alle mennesker er like mye verdt, og alle har rett til å lære å svømme!

Ser vi på kommunen sin nettside står det; «Svømming er kanskje den viktigste ferdigheten barn må kunne dersom de plutselig får behov for det. Dette er noe Kristiansand kommune tar på det største alvor…»

Regjeringen har også vedtatt en nullvisjon mot drukning, og for å nå dette målet må det skje noe med dagens svømmeopplæring. Skolene vi har kontakt med har ikke mer kapasitet og tid til dette.

På redningsselskapets nettside kan man se statistikk over drukningsulykker, til nå i 2024 har vi hatt 20 drukningsulykker, og Agder har hatt flest av disse på landsbasis. Dette er ikke en gøy statistikk å toppe. Vi mener derfor at det er behov for mer svømmeopplæring også i tidligere alder. Konkret innebærer dette at det må settes inn mer midler for å drive svømmeopplæring.

Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) har i mange år tatt på seg et ekstra ansvar med å søke om midler for å gi barn gratis kurs om sommeren. Dette har tidligere vært støttet av Gjensidige. De siste to årene har VSLK dessverre fått avslag på den årlige søknaden. I fjor ble disse kursene likevel gjennomført som gratis svømmekurs med hjelp og støtte fra lokalnæringen. Men skal det være slik at man er prisgitt at enkeltpersoner i en klubb sender søknader? Hvem har ansvaret for at barn skal lære å svømme? Er ikke dette noe kommunen og politikerne bør ta ansvar for og legge til rette for? Bør det ikke være økonomisk dekning til at alle barn uansett oppvekstsvilkår og økonomiske vilkår får denne livsnødvendige opplæringen?

Vi går nå en sommer i møte uten at det finnes gode gratis kurs, slik at vi kan fange opp disse barna som ennå ikke har lært seg å svømme. Mange barnehager er på svømmeopplæringskurs med 5-åringene. Etter dette kurset tilbys det ikke opplæring i vann før 3. klasse. Her er det et stort vakuum! Alt de har lært på kurs med barnehagen blir glemt og man starter på ny. Det må skje noe! Barn trenger sårt kontinuerlig svømmeopplæring, og da fra tidlig alder. Vi kan ikke sitte tafatt og vente på neste ulykke!

Vi trenger gode opplæringsbasseng, med kapasitet til nettopp opplæring. Dagens svømmehall i øst har hatt flere perioder med driftsstans og synger på siste vers. I hallen i Vågsbygd, som er byens største bydel, er kapasiteten allerede sprengt. I tillegg er bassenget gammelt med et utdatert teknisk anlegg der det er vanskelig å regulere vanntemperaturen. Dette gjør bassenget dårlig egnet til svømmeopplæring for små barn.

Vi trenger svømmehaller som gir større kapasitet, for dagens svømmehallsituasjon har lite mer å gå på. Ja, vi har AQ, men tar dere en runde til klubbene i byen, er ikke dette alltid det beste alternativet. For dagens tjenestekjøpsavtale utnyttes allerede fullt ut. Det trengs svømmebasseng knyttet til bydelene våre, både i vest og øst.

I dagens kommune har svømmeklubbene fått tilsendt forslag om at kurs for barn i sentrum, Lund og Grim skal få tildelt bassengtid i Vågsbygd svømmehall. En svømmehall som allerede er fylt med svømmeopplæringskurs for forskjellige grupper hele ettermiddagen hver dag, i regi av VSLK. Dersom denne tiden skal deles, vil det bety at det vil bli arrangert enda færre kurs enn det som tilbys i dag. Det betyr at hvert enkelt barn får mindre bassengtid, for det blir mer rift om opplæringstiden. Dette mener vi er tragisk og vil gi Kristiansand et enda dårligere svømmeopplæringstilbud enn vi allerede har.

Kjære politikere, kjære kommune! Vi trenger at dere kommer på banen. Bygg nye svømmebasseng og tilrettelegg for tidlig, nødvendig og ikke minst gratis opplæring for vår kommunes barn og unge. Bruk svømmeklubbene som kan svømmeopplæring! Vi står klare! Gi oss rammene vi trenger for å kunne bidra! Vi har ingen barn å miste!