Dette er ikke bare forstyrrende for festen og gleden som vi muslimer burde ha på en slik dag. Det er også meget provoserende for det ligger ingen empati bak denne såkalte bekymringen. Jeg er en muslimsk kvinne som er like lei av hvite, menn som stadig etterlyser å kle av oss, vise oss frem og «befri» oss som jeg er av brune, menn som skal «kle på oss og «undertrykke» oss.

Jeg kunne skrevet mange sider om hvorfor kvinner ikke er på noen bilder selv om det kan være en helt tilfeldig ting, men det skal jeg ikke, for det har du absolutt ingenting med.

Jeg er her for å fortelle deg og andre at du må slutte å lure på hvor kvinner er, hva de har på seg, hvor mye de kler av seg og hvor mye de tar på seg, for det er det menneskerettigheter, religion og ytringsfrihet er og som det ble kjempet for. Det du etterlyser ligner mer på en assimileringspolitikk, og en kultur fra Iran.

Når det er sagt, er jeg mest provosert over at det skrikes etter oss, frie, muslimske kvinner i Norge som alle har valgt å leve dette livet og hvordan vi kler oss, men at ingen av dere hever deres stemme for palestinske kvinner som blir drept, voldtatt og torturert. Det er de som trenger å bli befridd, ikke oss!