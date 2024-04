Det var bilde på bilde av gutter og menn som gjorde seg klar til bønn, men ikke en kvinne i sikte. Jo, forresten, et ufarlig bilde av noen kvinner fra utsiden av hallen, liksom for å ha alibiet i orden.

Dette skjer altså i et av verdens mest likestilte land, hvor kvinner har kjempet i generasjoner for sine rettigheter. Som dere ser av bildene er det reist et lerret på tvers av salen og formodentlig er det kvinnene som skjuler seg på den andre siden av lerretet. Kvinnene var ikke en gang funnet verdige til å sitte bakerst i salen, sammen med mennene. Har FVN et eneste bilde av kvinnene som gjør seg klar til bønn, nei så menn, ikke et eneste. Spurte ikke avisen? Fikk de nei, for kvinnene skal jo ikke sees, de er mannens eiendom!

«Menn er kvinnens formynder. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige. Dem fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, og ikke gå til sengs med dem, og gi dem stryk». Slik lyder Koranens vers 4:38. Bare et av de mange versene i denne boken som setter jenter og kvinner nederst ved bordet, der de hører hjemme i islam.

Har ikke FVN reflektert over kvinnenes vanskelig og underordnede stilling i islam? Ei heller æresvolden som rammer jenter og kvinner? Var det ingen kritiske røster i FVN som pekte på at dette ble en vel ensidig reportasje, som igjen fremmet glansbildet av Id og islam? FVN ville vel ikke spolere festen, så da får man la de kritiske spørsmålene ligge. På kvinnenes bekostning.