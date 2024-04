Kom det ikke nettopp frem at den har mistet 25000 medlemmer bare siste år. Dette på tross av at bispekollegiet og mange prester stadig prøver på å gjøre kirkens dør bredere og høyere. Da må en spørre, er det for å slippe stadig flere ut?

Du vet nok at Bibelen taler om at det skal komme en tid der folk ikke vil tåle den sunne lære, men etter egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter det som klør dem i øret. Har du reflektert over hvilke områder av skriftens ord som er vanskelig å svelge for mange idag?

På Jesu tid var det en gruppe mennesker Jesus stadig hadde motstand av. Det var de som angivelig skulle være kjent i skriftene, altså de skriftlærde og Fariseerne. I Jesaias 5 advares det på det sterkeste mot å heve sin egen visdom og forstand over Guds visdom. Det gjelder det å gjøre mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert.

Jesus sier i Joh.10,35 at skriften ( GT) kan ikke gjøres ugyldig , og på Bibelens siste ark advares det på det sterkeste mot å legge noe til eller trekke noe fra . Bibelens frigjørende budskap er at da Jesus hang på korset da var egentlig hvert eneste menneske synd regnet med fra vugge til grav. Vår del er å takke, røveren på korset ba om en tanke og fikk være med til Paradis . Den andre røveren hva med ham?

Det ligger en frelses pakke klar for ethvert menneske. Likevel så kan vi ikke underslå at den som takker nei blir dømt etter sine gjerninger. Hva det innebærer det overlater vi til Herren. Jesus sier : «Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut!»