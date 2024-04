I følge Svendsen skal «… riktig pris være én nettleie inn til huset, ettersom nettleien er det vi forbrukere betaler for å få overført strømmen til boligen, ikke en avgift vi betaler pr måler.»

Glitre Nett følger lover og forskrifter som gjelder for alle nettselskap i Norge, og at vi dobbelt fakturerer nettleie er feil. Kunden står fritt frem til å velge antall målere i sin bolig, og det er kunden selv som rekvirerer installatør og velger hvilken teknisk løsning man ønsker å ha i huset. Vi som nettselskap kjenner ikke til de tekniske forholdene i kundens enkelte anlegg, og har heller ikke kjennskap til husholdningssammensetningen. Vi må derfor forholde oss til melding vi mottar fra installatør og forutsetter at kunden har tatt et bevisst valg ut fra sin forutsetning.

Hvorfor noen velger å ha to målere i huset kan det være ulike grunner til, f.eks. at man ønsker to separate fakturaer med fakturamottakere, eller at man forbereder for andre leietakere enn familie. I boliger med hybel er det ikke uvanlig at man har to målere, slik at leietakere på hybel får egen faktura for strømforbruk i denne delen av huset.

Dersom boligeier ønsker å fjerne den ene av to målere i huset, må anlegget bygges om av autorisert installatør. Når dette arbeidet er utført, får Glitre Nett melding om endringene og huseier får etter dette bare en faktura for strømforbruket i hele huset.

Fra 1.juli 2022 ble det innført ny modell for beregning av nettleieprisen til privatkundene. Denne nye modellen består av to deler, hvor den ene er et energiledd og den andre er et kapasitetsledd. Ved at hele boligens forbruk blir koblet på en måler, vil dette kunne føre til et høyere kapasitetsledd dersom mye strøm brukes samtidig i begge boenhetene.