Har ikke vi her i sør lenge nok opplevd at andre landsdeler har en helt annen innflytelse i Storting og regjering enn det vi i vår landsdel har hatt, kanskje helt siden 1800-tallet?

Jo, størrelse betyr noe. Størrelse betyr mye, ja svært mye med tanke på de enorme endringene samfunnet står foran i årene som kommer. Det vil være livsviktig for landsdelen vår at vi har en by som har tilstrekkelig tyngde med universitet, et sterkt næringsliv, et variert kulturtilbud, aktive frivillige organisasjoner og inkluderende menigheter.

Men uten et innbyggertall som også gjør oss til en landets største kommuner, vil vi komme til kort på område etter område. Det betyr noe for våre ungdommer, som kanskje har fått sin utdannelse i Oslo, Bergen, Trondheim eller i utlandet at byen Kristiansand kan hevde seg med noe annet i tillegg til Dyreparken på sommerstid, når de skal velge jobb og fremtidig bosted. I den sammenhengen betyr tallet 100.000 innbyggere i Norge mer enn jeg tror de fleste aner. Vi vil være noe annet enn en norsk «mellomstor by».

Jeg kjenner ikke til ett eneste tilfelle der det var flertall blant befolkningen i mindre kommuner for sammenslåingen med større kommuner da den store kommunereformen ble gjennomført på 1960-tallet. Tvert imot. Motstanden var massiv. Likevel ble sammenslåingene vedtatt av stortingsflertallet med Arbeiderpartiet med «Makta». Antall kommuner ble redusert med 290 på landsbasis.

Er noen av de sammenslåtte kommunene senere blitt oppløst? Det har jeg ikke hørt. I Kristiansand ble det store flertallet av sinte Torridøler, Randolker, Vågsbygdfolk og folk fra Tveit, i løpet av kort tid stolte Kristiansandere. Men de fortalte fortsatt like stolt om hvor de opprinnelig kom fra. Uten Senterpartiets markeringsbehov vil det som nå i verste fall kan skje, ikke ha skjedd. At velgeroppslutningen deres har gått ned, jeg antar også lokalt, viser hvor galt det kan gå. Om mangelen på norsk-produsert melk har noe med SP s voldsomt sterke fokus på kommune-delingen av Kristiansand, og ikke på «viktigere» saker å gjøre, er kanskje å gå litt for langt, men litt usaklig konspirasjonstenkning må vel også være lov?

Ellers gir jeg min fulle støtte til Odd Nordmos synspunkter i sitt innlegg i nettavisen tirsdag. Hvorfor i all verden skal «gamle» Kristiansand legge noe som helst til rette for noen som, dersom de vinner frem, vil ha ødelagt så mye, ikke bare for Kristiansand, men for hele landsdelen vår?