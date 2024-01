Om S/S igjen blir egne kommuner, bør det snarest bygges opp et godt samarbeid med nabokommunene.

Nå må Innbyggerhøringen gå sin gang, og resultatet av den vise hva som skjer. Som bystyremedlem i Kristiansand og nestleder i helseutvalget vil jeg i hvert fall gjøre mitt for at en betent situasjon ikke eskalerer mer. Jeg vil jobbe for å skape gode samarbeidsavtaler med eventuelle løsrevne nabokommuner.

I mitt hode så vil det jo være bedre å ha flere nabokommuner med på å betale for interkommunale tjenester enn om Kristiansand må betale en større andel alene. Jeg er sikker på at det ved en eventuell løsrivelse vil settes ned en fellesnemnd som vil behandle alle disse sakene på en god måte, for både Kristiansand, Søgne og Songdalen.