Det er saken om menigheten Samfundet, hvor statsforvalteren nå går inn for å nekte statsstøtte som har forårsaket dette spørsmålet fra bystyremedlemmet.

Boel Pedersen mener det her er forskjellsbehandling, og viser til at alle må ha rett til å tro og mene hva de vil samt også å gi uttrykk for sine synspunkter.

Selvsagt er det siste rett, men du verden hvor korttenkt Boel Pedersen tilsynelatende er her.

Det er veldig stor forskjell på å hevde sine syn og tro og stå for disse, kontra å begå direkte lovbrudd som statsforvalteren mener Samfundet begår, og som er årsaken til at statsstøtten opphører.

Mener virkelig Boel Pedersen at det under ytringsfriheten må være tillatt med direkte lovbrudd i eksempelvis kristne virksomheter? Tviler sterkt på at dette er en holdning innen KrF.