– Vi diskuterer mye hjemme, mamma er veldig engasjert i politikk. Jeg synes det er gøy å si egne meninger, og synes at flere burde gjøre det. Det er ikke så mange rundt meg som er vant til å bruke stemmen sin på samme måte, sier Haraldstad.

Hun går første året på medier og kommunikasjon på Tangen videregående skole. Tidligere i år var hun på et foredrag om skjerm på skolen sammen med sin mor. Etterpå skrev hun et debattinnlegg i Fædrelandsvennen, som vant prisen for månedens unge innlegg i mars.

I Fædrelandsvennen er det flest menn som sender inn debattinnlegg. Flertallet er også eldre menn. Derfor har vi startet en debattkonkurranse for unge opp til 20 år.

Haraldstad mener det er viktig at flere unge tør å si hva de mener.

– Det er vi som har sjansen til å endre på ting hvis vi vil. At mange unge ikke tør å si meningen sin er veldig dumt. Hvis det er noe du er misfornøyd med, kan det faktisk hende det blir fiksa om du sier fra, understreker hun.

Ifølge Opinions Ung-rapport for 2024 er en økende andel unge redde for å si sin mening.

41 prosent av unge sier de ikke føler de kan si sin mening fordi det oppfattes som politisk ukorrekt av samfunnet.

37 prosent sier heller ikke meningen sin i egen omgangskrets, fordi det ikke er sosialt akseptert.

Samtidig svarer 31 prosent av de unge at de engasjerer seg for ytringsfrihet, mot 26 prosent året før.

– Jeg er opptatt av ytringsfrihet og at unge skal si meningen sin, derfor er jeg blant annet valgt til tillitsvalgt i klassen. Mange unge er redde for å bli dømt hvis de sier meningen sin. Selv har jeg ikke opplevd å få negative tilbakemeldinger, sier Haraldstad.

Hun har fått flere tilbakemeldinger etter at hun skrev sitt første debattinnlegg. Men mest fra voksne:

– Jeg har fått fine tilbakemeldinger fra venninner av mamma og lærere som har lest det. Vennene mine sier ikke så mye, men de synes jo det er gøy at jeg skrev debattinnlegg. Det er ikke så mange som gjør det. Kanskje for få, sier 16-åringen.

Haraldstad er aktiv i sosiale medier, og får med seg nyheter der og gjennom push-varslinger på mobilen. Temaet hun skrev om, digitalisering og skjermbruk blant unge, er noe hun er spesielt opptatt av.

– Nå har lærerne på trinnet vårt strammet veldig inn på telefonbruk på skolen. Jeg er enig i at mobilen forstyrrer mye. Men jeg synes samtidig at vi burde fått mer opplæring i det å bruke kunstig intelligens (KI) på skolen, sier Haraldstad.

Debattinnlegget leser du her:

