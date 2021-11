UTØVERBLOGG: Det var tre utøvere i min vektklasse, inkludert meg, og jeg var den eneste som fikk bokse to kamper. En på lørdag, og en på søndag. I den første kampen vant jeg på knockout i andre runde. Jeg hadde full kontroll hele kampen, og i andre runde visste jeg at det var over for min motstander. Han måtte ta to tellinger før dommeren stoppet kampen.

Etter første kamp fikk jeg en liten strekk i bicepsen, og kjente et visst ubehag inn mot kampen på søndag som følge av det.

Jeg visste jeg at det kom til å bli en tøff kamp da jeg skulle møte en rutinert bokser. Han tok første runde, og viste at han er teknisk bedre enn meg. Men jeg vet at jeg er en bedre fighter, så jeg begynte å jobbe og øke tempoet. På det tidspunktet handlet det bare om å gi alt. Det var meget jevnt, men jeg var fast bestemt på at jeg skulle vinne.

Etter endt match satt alle i spenning og lurte på hvem som hadde vunnet. Jeg var like spent og uvitende. Stillingen ble 3-2 i min favør. Det føltes godt å gå til topps, og jeg har fått flere meldinger om at jeg overrasket.

Jeg skal fortsette å overraske, og neste gang blir det som verdensmester. Som første nordmann skal jeg ta VM-tittelen i boksing for amatører. Jeg har et godt team og støtteapparat rundt meg, og er derfor sikker på at jeg kommer til å lykkes.