I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Å gå til topps i thaiboksing, både som verdensmester og som norgesmester, var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse. I takt med at jeg er blitt mer voksen, er også mine ambisjoner blitt større. Jeg erstatter albuer og spark med kraftfulle slag og er fast bestemt på å vinne NM-gull i boksing.

I helga stiller jeg i vektklasse 86 kilo sammen med fire øvrige nevekjempere. Jeg har jobbet hardt, både fysisk og mentalt, for å være best mulig forberedt til dette mesterskapet. Jeg skal møte tøffe motstandere som vil kjempe hardt for plassen bak meg.

Jeg gleder meg til å duellere på en ny og større scene enn jeg har herjet på tidligere.

Les flere innlegg av Andreas Skarvold Iversen her