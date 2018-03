Av og til må man satse skikkelig for å prøve å vinne. Etter fjorårets 12. plass gjorde og med triumfen fra Holmekollmarsjen friskt i minne gjorde jeg i helga et helhjertet forsøk på å vinne Vasaloppet. Jeg gikk i brudd i første bakke og var forberedt på mange tøffe kilometer. Å gå allerede fra start på Vasaloppet er noe av det tøffeste man kan gjøre, 90 kilometer er langt!

Skjermdump fra NRK

Man må være tøff i skallen skal man prøve på dette. Jeg skulle vise at jeg er en tøff djevel, offensiv og uredd. Jeg gikk det jeg var god for og prøvde så lenge jeg klarte å holde oppe farten. Jeg følte meg bra i perioder, og håpet lenge at hovedfeltet bak skulle fortsette å kjøre et lureløp. Jeg må bare takke gutta i Lyn ski senior som var mye fremme og kontrollerte hovedfeltet.

Visma Ski Classic

De siste 25 kilometerne ble tøffe for min del i snøværet, jeg ble veldig muskulær tom. jeg ble tatt igjen rett etter Hökberg, med cirka 20 kilometer igjen til mål.Men den som intet våger, intet vinner. Jeg klarte å karre meg inn til en 23.plass. Totalt sett ble det en bra dag med 70 kilometer i brudd, tre spurtpriser og prisen Skier of the day. Og jeg kommer sterkere tilbake!