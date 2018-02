Lørdag stod jeg sammen med nær 3000 andre deltakere på startstreken til Holmenkollmarsjen, som var det 45. i rekken. Løpet går fra Sørkedalen og strekker seg gjennom det beste Nordmarka har å tilby før man ender opp i mål i Holmenkollen i Oslo.

Jeg har gått løpet mange ganger før, og har en andreplass fra 2015 som beste resultat. Formen min har vært veldig god den siste perioden, og helgen før gikk jeg et annet langløp, nemlig Vestergyllen 40 km. Der ble jeg nummer to, kun slått med ett sekund av Pål Golberg, som skal gå OL-sprinten for Norge. Derfor var jeg veldig motivert og sulten på å kjempe om seieren på Holmenkollmarsjen.

Feste eller stake?

Jeg var usikker på start om jeg skulle gå med feste eller stake. Jeg valgte feste med tanke på alle motbakkene i Nordmarka.

Jeg gikk tøft ut fra start og det var ikke mange som klarte å holde følge med meg opp de første motbakkene. Ved første passeringpunkt etter 11 kilometer var det bare Øyvind Moen Fjeld (som ble nummer to) og jeg som gikk sammen i front. Etter dette punktet er det mye slakt terreng og mye staking i løpet.

Moen Fjeld gikk på blanke ski og staket, mens jeg gikk med feste. Jeg hadde litt dårligere glid, og slet med å henge på. Jeg måtte slippe en luke etter hvert og jobbet det jeg hadde for ikke å havne for langt bak. På det meste fikk jeg beskjed om at jeg var 1.20 minutter bak og jeg så litt mørkt på det. Men man må aldri gi opp. Langløpene på ski er lange og det er mye som kan skje underveis.

Ga alt i sluttspurten

Jeg fikk etter hvert opp dampen, og ca 30 kilometer ut i løpet klarte jeg å ta igjen lederen. De siste 20 kilometerne av løpet er ganske tøffe med flere motbakker, og jeg prøvde å bruke dem til min fordel. Jeg fikk stadig noen små luker i motbakkene, men de ble ikke store. Fire kilometer før mål går man opp til Frognerseteren og her satte jeg inn sluttspurten og gav det jeg hadde.

Snorre Veggan

Jeg fikk en stor luke og jeg klarte å holde denne i utforkjøringene nedover mot Holmenkollen. Inn på oppløpet ble det en parademarsj og jeg kunne motta seierskransen som vinner av årets Holmenkollmarsj!

Jeg gikk på tiden 2:43:15. Jeg vant foran nr 2 Øyvind Moen Fjeld med 50 sekunder, og på 3.plass fulgte min lagkamerat Vegard Vinje 3.45 minutter bak. En fantastisk dag for Lyn ski, med to på pallen!

Snorre Veggan

Vasaloppet neste

Det var stort å vinne Holmenkollmarsjen, og dette er noe jeg har jobbet hardt for. Derfor var det veldig gøy å lykkes. Jeg har gått fra å være kajakkpadler fra Flekkefjord og ikke ha gått mye på ski, til å begynne å satse på langløp og har nå tatt steg mot toppen i langløp.

Snorre Veggan

Jeg er motivert for veien videre, og neste store utfordring blir for meg Vasaloppet 4. mars. I fjor ble jeg nr 12 på vasaloppet, 17 sekunder bak vinneren, i år er målet å tangere dette. Det blir et spennende løp!