Arendal snudde til seier

ARENDAL: Etter å ha overbevist i seriepremieren borte mot Skeid, leverte Arendal Fotball nok en imponerende kamp da Øygarden besøkte Norac stadion lørdag. Det sto 3–1 da dommeren blåste av kampen, og det var en høyst fortjent Arendal-seier.

Kanonskudd

Likevel: det var Øygarden som tok ledelsen etter 10 minutter. Fra 25 meter sendte Andreas Fantoft av gårde et skudd som var utenfor rekkevidden til Lars Jendal i Arendal-målet. Men det var ikke nok til å stresse trenerteamet. For allerede i starten av kampen var det Arendal som satte standarden, og det var Arendal som skapte den første målsjansen – før Øygarden altså tok ledelsen.

– Slik kan fotball være, konstaterer trener Roger Risholt.

På overtid før pause

Derfor fortsatte Arendal sitt spill. Høyt press for å gjenvinne tidlig. Tålmodig med ballen i laget. Før pause talte Arendal-treneren minst fem sjanser til eget lag. Men da stadionuret passerte 45 minutter, sto det fortsatt 0-1 på Norac stadion. Det bestemte imidlertid Mads Nørby Madsen seg for å gjøre noe med. Nærmere to minutter på overtid av førsteomgangen, slo han et frispark langt inn i Øygarden-feltet. Bortelagets forsvarere forsøkte å heade unna, men forsøket på klarering bare forlenget frisparket fra Arendal-backen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Arendal-dominansen fortsatte etter pause, og det var fortjent da Tobias Hafstad 57 minutter ut i kampen fikk ballen fra Ermal Hajdari på 16-meteren. Han skapte akkurat det ekstra rommet han trengte for å kunne sette ballen kontrollert til side for den Arendal-fødte Øygarden-målvakten Borger Thomas.

Scoret mot gamleklubben

3-1 kom etter en corner da det var rundt ti minutter igjen av ordinær tid. Andreas van der Spa kom seg løs på bakerste stolpe og headet upresset inn det som skulle bli kampens siste scoring. Og det faktum at Arendal-spilleren i fjor spilte halve sesongen for Øygarden, la ingen demper på hans jubel for sin første scoring i Arendal-drakten.

Resten av kampen kontrollerte Arendal greit. Målscorer Tobias Hafstad innrømmer likevel at det måtte gjøres en ordentlig jobb for å sikre alle tre poengene.

– Jeg vet ikke hvor langt jeg løp, men jeg følte jeg løp ekstremt mye, sier 19-åringen.

«Dora han i nota»

Og han var naturligvis jublende glad for sitt første mål i Arendal-drakt.

– Æ bare dora han i nota, som vi sier, smiler Tromsø-gutten som er på et sesonglangt lån i Arendal. Både innsatsen, løpskapasiteten og avslutningsferdighetene han viste i denne kampen, forklarer også hvorfor Tromsø sikret seg en kontraktforlengelse med stortalentet – parallelt med at han ble sendt på lån i Arendal.

Og det er en løsning unggutten selv er storfornøyd med. Han har funnet seg veldig godt til rette i Arendal på rekordtid.

– Du vet, det er jo ikke vanlig for oss som kommer fra Tromsø å kunne gå i shorts til trening, smiler han.

Fantastisk samhold

Men det er ikke bare været og sommertemperaturene som har fått ham til å stortrives i Arendal.

– Det har vært nydelig å komme hit, og jeg føler meg veldig godt mottatt i klubben og byen. Samholdet vi har i laget er fantastisk. Selv om vi kommer under, så kjemper vi oss tilbake sammen. Det er så moro at vi jobber så vanvittig bra sammen, sier Tobias Hafstad.

Roger Risholt er også imponert, men ikke overrasket over hva midtbanesliteren allerede har vist i Arendal-drakt.

– Hafstad var veldig god mot Skeid, og gjør en ny god kamp nå. Du ser frekvensen hans i beina. I dag fikk han vist at han er en god avslutter. Det ligger en del målpoeng i den gutten her, sa Risholt om 19-åringen Hafstad.

Bare målforskjellen hindrer Arendal Fotball fra å toppe tabellen i 2. divisjon avd. 2 etter to strake seire. Laget er på tredjeplass, à poeng med serieleder Vard Haugesund, med Egersund på andreplass.

Arendal-børsen

3 poeng: Tobias Hafstad

2 poeng: Mads Madsen

1 poeng: Andreas Hellum