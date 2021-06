Drømmestart mot opprykksfavoritten

OSLO: – Vi skulle være tøffe, modige og offensive. Vi skulle vinne, og det gjorde vi, sier Arendal-trener Roger Risholt, som før kampen var tydelig på at han ikke ville være fornøyd med ett poeng på bortebane.

Gjennom våren har det sett stadig bedre ut på treningsfeltet for Arendal. Treningskampene har også gitt gode svar og grobunn for seriestartoptimisme. Men de viktige svarene, de som betyr noe, får man ikke før alvoret starter. Før det er kamp om poeng. Og selv om de endelige svarene ikke kommer før i november, så fikk man i hvert fall noen veldig gode indikasjoner på at de helhvite virker svært godt rustet nå. For her er det matchvinnere i begge ender av banen. Det er enkeltspillere som står frem og setter standarden. Det er en meget sterk sentrallinje. Og det er massevis av fotballferdigheter i alle lagdeler.

Det er også summen av det hele som Roger Risholt er aller mest fornøyd med, og som han mener var den største forskjellen på lagene lørdag:

– Det er laginnsatsen som imponerer meg aller mest, sier han.

Jevnspilt

Selv om det alt i alt var en nokså jevnspilt kamp, så var det ikke ufortjent at Arendal tok ledelsen rett etter pause. Det ble kombinert fint på høyresiden av blant andre Håvard Meinseth og Tobias Hafstad. Preben Skeie møtte innlegget i boksen perfekt og headet velplassert til side for tidligere Arendal-keeper Anders Gundersen som nå vokter Skeid-målet.

– Det var en veldig bra prestasjon av alle involverte som ble avsluttet av en meget god heading fra Preben, konstaterer Roger Risholt.

Da Andreas Hellum dunket inn Arendals andre scoring for dagen etter 82 minutter, så avgjorde han i praksis kampen. Også denne scoringen kom etter meget godt Arendal-spill der Mathias Johansen var nest sist på ballen da han elegant spilte til en svært godt plassert Hellum som på sin side var nådeløs da han fyrte av skuddet. Anders Gundersen kunne ikke gjøre noe fra eller til for å hindre den scoringen.

Vil mobilisere til hjemmekamp

Arendal-treneren var også fornøyd da Skeids toppscorer Johnny Buduson kom bort til ham etter kampen og sa det hadde vært umulig for ham som Skeid-spiss å finne rom i duellene med Arendal-forsvaret.

– Han var åpenbart imponert over måten våre forsvarsspillere håndterte Skeids offensive spillere, sier Roger Risholt.

Skeids redusering kom på et litt unødvendig straffespark fem minutter på overtid. Men det var altfor sent til at det kunne bli ny spenning i kampen, og dommeren blåste av umiddelbart etter avspark.

– Nå trenger vi å mobilisere hele Arendal til første hjemmekamp kommende helg. Det er lov å ha mange flere på kamper nå, og det er viktig for oss å ha hjemmepublikum i ryggen når Øygarden kommer til Norac stadion lørdag, sier Roger Risholt.

Arendal-børsen:

3 poeng: Andreas Hellum

2 poeng: Christer Reppesgård

1 poeng: Sune Kiilerich