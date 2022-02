Shady er et fyrverkeri av en border collie, som kan bli minst like god som høyt premierte Lily.

UTØVERBLOGG: Her kommer en oppdatering fra meg etter mitt første innlegg i Lokalsporten. Jeg konkurrerer i hundesporten agility med de to border colliene Lily og Shady. Det siste året har vært preget av mange oppturer, og jeg er veldig stolt av alt hundene mine har oppnådd i løpet av året. Agility er en stadig voksende hundesport, og nivået i Norge begynner å bli høyt. Det krever mye innsats og trening for å konkurrere på øverste nivå, på lik linje med andre eliteidretter.

Landslag og nordisk mesterskap

Vi går mange konkurranser i løpet av en sesong. Årlig holdes det også landslagsuttak for hunder i Norge som konkurrerer i den øverste klassen (klasse 3). Her samles alle landets beste hunder, og konkurrerer på et stevne med åtte løp, som gir grunnlag for uttak til landslaget. De ti beste ekvipasjene får delta med landslaget i nordisk mesterskap, og de fire beste får dra til VM. Landslagsuttaket i fjor var svært vellykket med Lily, og vi ble fjerde beste ekvipasje.

Her er jeg sammen med Lily, som har levert en rekke gode konkurranser. Foto: Christine Faltner

Dessverre ble fjorårets VM avlyst grunnet covid, men vi var så heldig å få reise til nordisk mesterskap, hvor de beste hundene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland deltok. I Sverige og Finland er agility enda mer utbredt enn i Norge, og de har mange utøvere helt i verdenstoppen. Mitt beste resultat fra nordisk med Lily var en andreplass i et individuelt løp. Sammenlagt ble vi nummer ti, noe jeg er veldig stolt av. Lily og jeg har vært gjennom mye sammen og hun har en spesiell plass i hjertet mitt.

Norsk agilitychampionat

Shady rykket opp til øverste klasse i løpet av 2021, og har siden debuten i klasse 3 vokst for hvert eneste løp. Fra jeg hentet henne i september 2018 hos oppdretteren «Nesbakkens working sheepdogs», har vi hatt et helt spesielt bånd, og hun ble mammas jente fra første øyeblikk. Shady går aldri stille i dørene, og har mye energi som hun trenger utløp for. Hun har en enorm arbeidskapasitet, og jeg må ta ansvar for at treningsmengden er balansert og variert. Hjemme har hun heldigvis en fin av-knapp.

Se video med Shady fra Gohallen her:

Fra Shady debuterte i agilityringen i januar 2020 og frem til nå, har hun vist en enorm progresjon. Hun har ekstrem eksplosivitet og fart, og er krevende å trene. Hun er en hund som ikke gir ved dørene, men krever eksakt presisjon fra meg til enhver tid. Det har til tider ført til både latter og frustrasjon. Mer enn én gang har hun løpt meg over ende fordi jeg har stått i hennes vei på banen. Mens mange hunder ville viket for en handler som står i veien, har Shady aldri nølt med å løpe meg ned hvis jeg står feil plassert, og hun har derfor fått kallenavnet «traktoren».

Agility er en sport med svært små marginer, og med Shady er de marginene ekstra mikroskopiske. Mange sier de har hjertet i halsen når vi løper sammen, fordi det går så fort og det alltid er spennende å se om alt klaffer som planlagt.

Den siste tiden har det vært tydelig at Shady har modnet og er på vei over i de voksnes rekker. Hun blir stadig mer stabil på banen, og har hatt mange gode løp med pallplasser. Det er ikke mange som slår Shady på tid hvis vi setter et perfekt løp, og hun havner stort sett alltid på pallen hvis løpet er feilfritt.

Nylig fikk Shady tittelen norsk agilitychampion. Det er en tittel som tildeles hunder som konkurrerer i klasse 3, som har oppnådd tre nasjonale cert for tre ulike dommere. Den siste helgen i januar reiste vi til Drangedal til den nye flotte agilityhallen til Go Agility, for å feire åpningen og delta på hallens første stevne. Hallen drives av min treningsvenninne Kine Eimhjellen, og det blir virkelig spennende tider i Drangedal fremover. Ekstra stas var det at Shady ble champion på akkurat dette stevnet.

Treningsforhold og tiden fremover

Vi er heldig som har mange treningsvenner på høyt nivå og et svært godt miljø i Arendal og omegn hundeklubb. Det er avgjørende for suksess i agility å ha god tilgang på treningsbaner og utstyr. Nå som Go Agility har åpnet hallen, blir det vår hovedtreningsarena i vinterhalvåret. Når det er treningsforhold utendørs, trener jeg mest i Grimstad hos min venninne Anne Linn J. Moen ved Moen Agility. Ekstra hyggelig er det at hun eier Shadys kullsøster Tara, som gir grunnlag for et spesielt samarbeid når vi trener sammen.

I de kommende månedene skal jeg trene begge hundene mot NM 2022 og årets landslagsuttak i juni. Jeg gleder meg til nye opplevelser med de fantastiske hundene mine, og til spennende opplevelser i halvåret som kommer.

I aksjon på banen sammen med Shady . Foto: Supermilaagility