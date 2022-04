I sine nye gule drakter vant Gimletroll-damene lørdag 4-1 over GØIF/Helgerød på Sør Arena.

KRISTIANSAND: – Det var en gøy kamp med fine rammer, sier midtbanespiller Elise Vindheim (20) og utdyper:

– Jeg synes vi hadde god kontroll hele kampen, men spesielt i 1. omgang. Det var viktig for oss å få den gode følelsen og få åpnet målkontoene. Så nå ser jeg veldig frem til resten av sesongen.

Over 500 publikummere fikk se Gimletrolls damelag spille sin første hjemmekamp iført sin nye drakt.

Slik Fædrelandsvennen hadde meldt i lengre tid, ble det på Starts kickoff 1. april bekreftet at Gimletroll og Randesund hadde gått sammen med Start om å få til en toppfotballsatsing på kvinnesiden fra 2023. Allerede denne sesongen spiller Gimletroll sine kamper i 2. divisjon avdeling 1 på Sparebanken Sør Arena. De skal spille i Starts farger på bortekampene og i første hjemmekamp.

Det var invitert flere jentelag fra Agder til hjemmekampen mot GØIF/Helgerød, som fylte stadion med jubel og glede. Tigerbergets supportere var også på plass, samt godt med øvrig publikum for å heie frem Kristiansands beste damelag. Det var også flere debutanter med i lørdagens lagoppstilling. Christina Stray Imenes, Mette Lorentzen og Hannah Larsen spilte sin første kamp for damelaget, mens Isabella Hayes Sundby, Elise Vindheim og Karianne Knudsen Haslekås fikk sin hjemmedebut.

Gimletroll-trener Sigurd Hagen melder følgende:

– Jeg synes vi spilte en god kamp og hadde veldig god kontroll i nærmest samtlige minutter. Vi kunne nok tatt litt bedre vare på mulighetene våre og notert oss for noen ekstra målpoeng, men vi er godt fornøyde med tre poeng. Jeg ønsker å takke alle som tok turen til stadion i dag og var med på å skape en fantastisk atmosfære rundt kampen. Det har vært en utrolig positiv dag for jentene våre og ekstra moro å se så mange unge jentespillere på tribunen. Forhåpentligvis er dette starten på noe veldig bra for jentene på Sørlandet.

Karianne Haslekås, Hanna Larsen, Erica Nystøl (som har flest kamper for Gimletroll), Christina Stray Imenes, Mette Lorentzen og Isabella Hayes Sundby. Foto: Thor Øyvind M. Rustad

Gimletrolls tropp i lørdagens seriekamp. Foto: Thor Øyvind M. Rustad