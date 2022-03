Mandag kveld var Start, Gimletroll og Randesund i et møte om kvinnesatsing. Nå tyder det meste på at det blir toppsatsing i Kristiansand fra og med 2023-sesongen.

KRISTIANSAND: – Vi sitter igjen med mye etter møtet, men det er ikke så mye jeg kan kommunisere utad nå. Det jeg kan si er at det var et positivt møte. Fra og med nå kommer ting til å gå fort. Det begynner å skje ting nå, sier Elin Krumm til Fædrelandsvennen.

Hun har tidligere vært styreleder i Start og er nå varamedlem i det nye Start-styret som ble valgt inn på årsmøtet for to uker siden. Krumm er en av dem i Start som i lengre tid har jobbet med å få på plass en toppfotballsatsing på kvinnesiden.

Under mandagens møte kom Start, Gimletroll og Randesund fram til å etablere en prosjektgruppe som framover skal jobbe med å få på plass de økonomiske rammene for en slik satsing. Etter det Fædrelandsvennen vet, er det aktuelt for Start å få lisensen for spill i 2. divisjon fra Gimletroll. Fristen for overtakelse av lisens er 1. oktober. Derfor legges det planer om å komme i gang med et lag fra og med 2023-sesongen.

– Det var et positivt møte. Det vil nok skje ting framover, men vi venter med å gi ut informasjon på nåværende tidspunkt. Vi har prøvd å få til en satsing i flere år, men vi har nok aldri før vær så nærme som det vi er nå, sier daglig leder i Gimletroll, Tyge Carlsen.

– Jeg føler at det er positiv dialog mellom klubbene. Vi er positive til viljen Start nå viser om å få til et samarbeid, sier leder av fotballstyret i Randesund, Sten Pedersen.

Fædrelandsvennen får opplyst at Amazon Grimstad ikke var til stede under møtet mandag kveld. Grimstad-klubben har nok å stri med for tiden i form av interne konflikter i egen klubb mellom elite- og breddeavdelingen.

Planla satsing i fjor

Start var i fjor høst i dialog med Amazon om en satsing. Planen da var at Start skulle få deres lisens for spill i 1. divisjon. Planene strandet imidlertid da Start var i en usikker økonomisk situasjon og ikke hadde vedtatt et budsjett.

– Prosessen har vært utfordrende. Etter mange møter og samtaler mellom styrene i Amazon Grimstad og Start, kom vi fram til at et samarbeid ikke ville la seg gjennomføre, sa daværende styreleder i Amazon Grimstad, Kari Hjembo, på klubbens ekstraordinære årsmøtet 17. desember der det var ventet at de skulle presentere sine planer om å flytte satsingen til Kristiansand.

Nå har situasjonen i Start endret seg. Dersom alt går etter planen, blir det nå en Kristiansand-basert satsing.

– Det er kjempeviktig å komme i gang. Dette er noe som burde vært på plass for lenge siden, men det har vært utfordringer internt i vår egen klubb og en del ting som måtte på plass. Nå gjør vi en ordentlig og god prosess på det, sier Krumm.