UTØVERBLOGG: Nå til helga går jeg kamp i Island mot arrangørnasjonens beste bokser. Vi går hovedkampen om en tittel. Helga etter er det duket for norsk mesterskap i Ålesund. Det er ingen tvil om at jeg skal gå for seier også her.

Etter siste tur til Island i det nordiske mesterskapet hentet jeg hjem gull, til tross for sykdom. Jeg tok en uke fri fra treningen for å restituere og hente meg inn igjen. Denne gangen har jeg fått hatt en fantastisk oppkjøring, og med et så sterkt team rundt meg, føler jeg meg klar for å konkurrere to helger på rad.