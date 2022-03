UTØVERBLOGG: Jeg hadde en veldig bra opptrening i Kroatia to uker før finalekampen i nordisk, men ble altså syk noen dager før mesterskapet på Island. Symptomene på influensa var der, med feber, hodepine og en sliten kropp. Med så god oppkjøring i forkant bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle la meg knekke av sykdom. Jeg nevnte det ikke for trenerne mine, av frykt for at de ikke skulle la meg få gå kampen.

Jeg møtte den tøffe og rutinerte islandske nevekjemperen Elmar Gauti Halldorsson. En knallhard kamp endte med dommersifrene 3-2 i min favør. Dermed fulgte jeg opp gullet fra senior-NM i november med gull i nordisk mesterskap i vektklasse 86 kilo. Det var moro å være den del av en norsk tropp som gjorde det så bra i dette mesterskapet. Det ble totalt åtte gull til Norge i junior- og seniorklassen, og tre av dem gikk til boksere fra Kristiansand (Adam Arsaev i junior 75 kilo, Mindaugas Gedminas i senior 75 kilo og jeg i senior 86 kilo).

Nå venter ei kort uke med rolig trening, før jeg trapper opp og fortsetter med treningen. Det blir nemlig en tur tilbake til Island i slutten av april. Der skal jeg gå hovedkampen i et stort stevne og fighte om en tittel. Det langsiktige målet mitt er å bli verdensmester i boksing, slik jeg tidligere er blitt det i thaiboksing.