Vindbjart-talent fikk Klæbo-tips

RINGSAKER: – Veldig gøy å få kunne matche seg med de beste i min aldersgruppe, sier Mathias.

Den internasjonale samlingen arrangeres på tiende året og vanligvis ville det vært over 20 nasjoner til stede på Sjusjøen. Men på grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å få med så mange nasjoner. Men for Mathias har det uansett vært spennende å trene sammen med juniorløpere fra andre land.

– Jeg føler at jeg henger godt med sammenlignet med de andre som har deltatt og det er gøy å se at den treningen jeg har lagt ned gir resultater, sier Mathias.

Han er fra Ålefjær i Kristiansand, men representerer IL Vindbjart i klubbsammenheng. Han er også elev ved Hovden Skigymnas og er en av tre elever fra skolen som er tatt ut på juniorlandslaget sesongen 2021/22.

Mentorer

På leiren deltok også Johannes Høsflot Klæbo og Helene Marie Fossesholm som er mentorer for Equinor Morgendagens helter. De to seniorløperne bidro på hver sin trening og syntes Vindbjart-utøveren gjorde en god figur.

– Å få lov til å matche seg med de som er enda litt sterkere enn deg på trening er selvsagt tøft, men også motiverende for Mathias. Når du ser nivået til de andre på treningene, vet du litt mer om hvor mye du må pushe deg selv for å bli bedre, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Det var utrolig gøy å se innsatsen hans under rulleskiøkten som jeg hadde her på samlingen. Det er ikke lenge siden jeg selv var med på denne samlingen som utøver og jeg husker at det var spennende å matche meg både med norske og internasjonale utøvere på min egen alder, sier Helene Marie Fossesholm.

Mye teknikktrening

På leiren har det vært mye trening på teknikk og rulleskiøvelser. Klæbo instruerte utøverne i hvordan han trener for å forbedre sitt berømte rykk i bakkene, og Fossesholm hadde en økt der hun fokuserte på svingteknikk.

– Det var veldig spennende å ha økter sammen med Helene og Johannes. De terper på små detaljer i treningsarbeidet sitt og det er inspirerende å se hvor fokuserte de er i alt de gjør. Jeg håper jeg kan ta med meg noe av det de lærte bort slik at jeg kan utvikle meg enda mer som langrennsløper, sier Mathias Holbæk.

Equinor International Junior Camp ble arrangert ni år på rad inntil pandemien satte en stopper for den i fjor. Derfor var det veldig tilfredsstillende å få gjennomført en samling i år. Norges Skiforbund som er arrangør mener det er viktigere enn noensinne å samle flere nasjoner for å dele kunnskap med hverandre.

– Vi vet at både de norske og de utenlandske utøverne setter pris på å møtes på denne måten, sier utviklingssjef i Norges Skiforbund Brit Baldishol.