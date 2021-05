Tre Hovden-løpere på juniorlandslaget

BYKLE: Tirsdag 4. mai klokka 11.00 satt langrennssjef Micke Pålsson ved Hovden Skigymnas spent foran pc skjermen. Han fikk bekreftelsen på at de gjør det meste rett i fjellheimen på Setesdals tak. Tre utøvere fra HSG som utgjør 25 prosent av juniorlandslaget for 2021–2022 for jenter og gutter totalt sett, ble fasiten. En glad og sindig svenske kunne juble over uttaket. Ekstra gledelig er det at vår egen Mathias Holbæk fra Vindbjart IL ble tatt ut, samt to løpere fra Morgedal IL (Telemark).

Ikke nok med at uttaket ble så Hovden-dominert, men årets søkertall og økning av elevmassen på HSG langrenn er merkbar. Hele 45 elever vil nå være tilknyttet HSG langrenn for kommende sesong. Samtidig er dette en stor gruppe å håndtere og muligens et topptak, men fordelt på fire trenere, vil vi nok fortsatt se kanonresultater kommende sesong.

Elever ved HSG langrenn siste sesonger:

2017/2018 – 23

2018/2019 – 28

2019–2020 – 32

2020–2021 – 40

2021–2022 – 45