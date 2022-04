KRISTIANSAND: Etter to år med pandemi er det endelig stor aktivitet igjen på Epona Ryttersenter. Utesesongen fikk en knallstart med stor oppslutning på Påskespranget, som ble arrangert i palmehelgen. Nå er hinderparken ryddet bort, og Norges dressurelite har sjekket inn på senteret for årets første utestevne i dressur i regi av Sørlandsparken Rideklubb.

Lokale ekvipasjer til start

Stevnet kjører i gang fredag klokka 13.00, og det er Sørlandsparkens egen Agnethe Rislå med sin Vojenlunds Ronaldo som er første ekvipasje til start.

– Jeg både gleder meg og veldig spent på dette stevnet! Det er kun det tredje stevnet vi starter MB, og det første utendørsstevnet i år. Målet for helga er å ri ryddige og fine program, og at både hest og rytter skal få litt mer rutine og en god opplevelse, sier hun.

Agnethe Rislå avbildet med sin hest, Vojenlunds Ronaldo, som er første ekvipasje til start under utestevnet. Foto: Privat.

En annen klubbrytter som gleder seg til stevnet er Elisabeth Wennesland. Hun og hesten Bacchus på 650 kg har en rekke seiere bak seg og har nå tatt steget opp i neste klassenivå.

– Perfekte baneforhold gjør at mange av landets beste profesjonelle dressurryttere kommer hit for å konkurrere. Her kan både amatører og profesjonelle konkurrere sammen. Som amatørrytter er mitt mål å stadig utvikle meg til en bedre og mer harmonisk ekvipasje. Konkurranser med gode dommere gir meg mulighet til å få en konstruktiv og viktig tilbakemelding på hva man bør trene videre på, sier hun.

Cathrine Rasmussen, som har sin egen dressurstall i Kristiansand, stiller også til start med tre hester denne helgen. Hun har en stor merittliste på internasjonale stevner, og har nå to hester som skal debutere internasjonalt på Norway Open Dressage som arrangeres på senteres siste helgen i april.

– Det blir for meg opptakten til det første internasjonale stevnet med to litt uerfarne hester. Det er fantastisk å få ri det første internasjonale stevnet med disse hestene i Kristiansand, og dette er samtidig første mulighet for å prøve å oppnå en VM kvalifisering.

Klubbrytter Elisabeth Wennesland gleder seg til helgens stevne. Foto: Privat

Utdanningsklasser

Denne helgen vil det også gå utdanningsklasser for de litt mer unge og urutinerte hestene. Dressurhestens utdanning går over flere år. De får rytter på ryggen for første gang i treårsalderen, og regnes som ferdig utdannet i 10-12-årsalderen. På stevnet arrangeres det egne konkurranser for hvert alderstrinn, så det er egne konkurranser for 4-, 5-, 6- og 7-års hester. Disse konkurransene tilpasses hestens alder og utdanningsforløp.

En hest som skal inn på konkurransebanen for første gang er Lentos Mantovani med rytter Helene Løyland fra Sørlandsparken Rideklubb på ryggen.

– Mantovani er kun fire år, så dette blir hans første konkurranse. Målet for helgen er først og fremst å gi han en positiv opplevelse innenfor railen. Dette er en utrolig spennende hest som vi har stor tro på i fremtiden, og håper at dette blir den første av mange konkurranser for han, sier Løyland.

Siste rytter ut fra Sørlandsparken Rideklubb er Solveig Østerbø med den seks år gamle hoppen Zetti.

– Hun er forholdsvis ung og urutinert, og særlig på en stor arena som på Epona blir det flere inntrykk. Målet er å få et par fine turer på railen, og gi henne noen gode opplevelser hun kan vokse på, sier Solveig.

Solveig Østerbø er siste rytter ut på utestevnet med den seks år gamle hoppen Zetti. Foto: Kristine Johansen

Fra nasjonalt til internasjonalt

Helgens stevne blir en oppvarming før det neste uke barker i vei med internasjonale konkurranser på Eponas utebane når det blir et etterlengtet gjensyn med Norway Open Dressage.

Grunnet pandemien er det nå tre år siden sist det ble arrangert et internasjonalt dressurstevne i Norge. Toppryttere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland setter kursen mot Sørlandet, og vi gleder oss til fire dager med hestesport i verdensklasse! På dette stevnet vil det være mulig å oppnå kvalifisering til VM som arrangeres i Herning i august. Sørlandsparken Rideklubbs Cathrine Rasmussen stiller til start.