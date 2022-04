Det er påmeldt mer enn 300 deltakere til årets første utestevne i sprangridning på Epona ryttersenter. Arrangøren – Sørlandsparken rideklubb er storfornøyd med det høye deltakertallet.

– Vi får gjester fra hele Sør-Norge, og det er deilig å komme i gang igjen, sier leder for Sørlandsparken rideklubb, Kristine Johansen.

Stevnet starter klokka 10.00 lørdag og søndag.

Hun kan fortelle at det var litt tungt å komme i gang med innendørssesongen etter at koronarestriksjonene ble løftet, men at det nå blir sprangridning hele helgen.

– Det var litt treghet i systemet til rytterne, men på slutten av innendørssesongen og når vi starter utendørs nå så er det full fart i ryttermiljøet, sier Johansen.

Hun kan videre fortelle at det er en spesiell sponsorcup for ponnier på programmet, men det er i klassene for hester som hopper 80-120 cm man finner flest deltakere.

– Vi håper at det ikke blir for mye kulde om nettene. Men vi har alliert oss med Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune som skulle komme med saltbøssa hvis det blir nødvendig. Vi satser på at stevnet kan starte klokken 10 og at solen får bort det som eventuelt måtte være igjen av hardt underlag, sier Johansen, og legger til:

– Det er viktig at hestene har riktig underlag når det skal hoppes høyt.

Stiller med mange lokale ryttere

Stevneareanaen på Epona er blant de beste i landet og det er nok en av grunnene til at deltakelsen er så god.

Det er mange lokale ryttere som skal starte denne helgen. Vi ser spesielt frem til Linnea Lunde og Kirsebærgården Cayenne som har hatt en flott avslutning på innendørssesongen.

Ingebjørg Bahus har sikret seg en ny og lovende hest i løpet av vinteren. Også de viser strålende fremgang. Emma Louise Gauslaa vant sin klasse i Grenland for litt siden sammen med C’amie og har helt sikkert lyst til å gjenta dette på sin hjemmebane.

Ellers er det nok av lokale ryttere i både lave og høye klasser som gleder seg til det første stevnet ute og som ønsker å vise de tilreisende at det ikke bare skal være lett å komme til Sørlandet og hente heder og ære.