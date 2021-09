GOUVEIA, PORTUGAL: Jarand-Matias’ lagkamerater i dette VM i Portugal var Sondre Gije Haga og Håkon Pedersen. Det var 12 lag som kjørte i klassen Trophy International, som er den nest øverste klassen bak GP, der fire lag kjempet om gullet.

Jarand-Matias leverte også god individuell kjøring med 13. plass i lørdagens VM-runde, som var årets siste. Det sikret ham tre nye poeng i sammendraget, og var hans nest beste individuelle løp i år, etter at satte karrierebeste og ble nummer 12 for en drøy uke siden.

I lag-VM startet Norge godt og kjørte kontrollert gjennom hele første runden. De ledet imidlertid med kun to prikker. I runde to så de seg ikke tilbake. De nullet alt og viste med det at de var uslåelige. Det var en strålende prestasjon for det norske laget.

– Jeg er fornøyd med å forbedre meg sammenlagt fra fjorårets VM-løp. Konkurrentene mine er ekstremt gode og det er ikke lett å klatre på sammenlagtlisten. Det er veldig gøy å vinne VM for lag. Det betyr noe ekstra å gjøre dette sammen med gode treningskamerater, sier Jarand-Matias.

Den internasjonale sesongen er nå slutt. Nå gjenstår tre helger med norske løp i form av norgescup og NM. Etter blir det nok en liten ferieperiode. Takk til støtteapparatet, sponsorer, familie og venner for all støtte!