Mitt turtips: Daumannsholmen

TURTIPS: Flekkerøy er ei turperle på Sørlandskysten. Her er det flott natur, fantastisk flora og uendelig med stier som leder gjennom skog, kratt og over svaberg til de vakreste steder med nydelig utsikt.

Mine første minner fra «øya» var koselige besøk hos tante Frida. Hun hadde et stort morelltre med nok moreller til alle. Siden har det blitt mange besøk til familien på øya, hytteturer med venner og mange labbeturer rundt på øya både aleine og med hyggelig turfølge.

Historisk sus

Mine favorittmål er Ansteins fyr og rundturen via Daumannsholmen. Flekkerøyfolk man møter på stien har mye lokalkunnskap å fortelle og alltid ei god historie på lur.

Daumannsholmen ligger idyllisk til ytterst på sørsiden av Flekkerøy, ut mot havet. Hit kan du komme til fots, på sykkel, med barnevogn eller i rullestol.

Det sies at holmen har fått navnet etter at flere båter forliste utenfor her i seilskutetida på 1600 tallet. De døde drev i land her.

Tyskerne overtok Flekkerøy under 2. verdenskrig og Daumannsholmen ble da en del av radaranlegget som tyskerne etablerte på øya. De bygde Steinhuset som ble brukt som mannskapsmesse. Broa de bygde ut til holmen forsvant på 1950-tallet. Ny bro ble stående til 1980-tallet. Søndag 27. oktober 2019 blei den nye flotte broa åpnet med basar, kake og korps med trolig over 500 mennesker til stede.

Supert lavterskeltilbud

Ti på topp er et fantastisk lavterskeltilbud som passer for alle. Det holder å gå ei gang til hver topp i løpet av sesongen som varer fra april til oktober. Et smittevennlig tilbud og så sosialt som det kan bli i disse koronatider.

I mange år har jeg vært ivrig turgåer. For det meste i nærområdene rundt Kristiansand, men også vandreturer i fjellet både i Norge og andre land. Jeg har også vært hyttevakt på flere turistforeningshytter.

Dette er sjette sesongen jeg er med på Ti på topp. Sprek er jeg ikke, men ganske utholdende. Med godvilje og ei positiv innstilling kan man trosse sykdom og smerte og fokusere på det som er friskt.

Vi som er med på «Pust og pæs»-laget har vel alle våre utfordringer. Som han ene sa: «Motbakkene er blitt brattere med årene».

Vi har det gøy på tur sammen eller hver for oss og er vel blant de ivrigste på disse toppturene.

Veien blir til mens vi går. Det gjelder å nyte det du ser underveis, slå av en prat, ta en pause. Kos deg i sola med en matbit eller ta en avstikker. Det er viktig å omfavne de små øyeblikkene, de som gir glede og som skaper de gode minnene. Naturen gir enormt med opplevelser. Jeg er en ivrig amatørfotograf og tar mange bilder. Skiftende årstider gjør at det hele tiden er endring i flora og terreng. Et must er å få med seg vakre soloppganger og solnedganger.

Praktisk info/atkomst:

Fra Kristiansand kjører en fylkesvei 456 mot Vågsbygd. Ved Kjosbukta fortsetter en rett fram på fylkesvei 457 og gjennom Flekkerøytunnelen. I rundkjøringa tar en til høyre og så til venstre etter ca. 1 km ... opp mot Høyfjellet. Parkeringsplassen ligger på høyre side av veien.

Turen starter på grusveien innerst på parkeringa. Ned Refsdalen og vestover (til høyre) i første store kryss. Videre forbi idylliske Mæbøstjønn og ca. 200 m forbi Murane (ruiner etter tyskernes lasarett), ta til høyre. Her var det en flott alle' med høye Sitkagrantrær (planta på 1920-tallet) som ble fjernet for kort tid siden fordi de gjorde skade på naturen, var aggressive og spredde seg fort. Videre forbi vakre Okslehavn og over nybroa til Daumannsholmen.

Noen velger å gå over steinene til neste holme. Der er det vakkert med flott havutsikt.

Ti på topp anbefaler en rundtur via Barlønnsvika og Stølsvika. Følg da veien tilbake til første veikryss og følg stien ut mot sjø og svaberg. Videre kan du følge sti og tråkk langs fjæresteinene østover.

God tur!

