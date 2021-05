Mitt turtips: Bukksteinen

TURTIPS: Jeg har alltid vært glad i naturen og å mosjonere, men det var etter koronaens inntog i fjor vår at denne turinteressen tok av for min del. I fjor besteg jeg rundt åtte fjelltopper daglig, og jeg har kommet godt i gang også i årets sesong. Siden jeg er både pensjonist og enkemann, har jeg muligheten til å gå mange turer.

Den toppen jeg liker best blant de ti som er plukket ut av Bedriftsidretten i år, er Bukksteinen i Brennåsen. For å komme til Bukksteinen kan man ikke sykle eller bile, men det er mange muligheter. Man kan parkere ved Hellemyr Kirke å gå derfra, eller fra Kjerrane. Man kan også gå via Kvislevann, eller man kan kjøre til Farvannet og begynne oppstigningen ved den gamle postveien. Det er den korteste avstanden å gå opp dit, men ganske bratt.

Gjennom Ti på topp har jeg oppdaget flere nye turer som jeg ikke kjente til tidligere, og det samme i år. Selv om jeg ofte går alene, har jeg også blitt kjent med andre hyggelige turgåere. I år er det mange destinasjoner med flott utsikt. Bukksteinen er nok ikke den toppen som får flest besøk i år, og heller ikke av meg, men jeg gleder meg hver gang jeg har bestemt meg for en ny vandretur dit.

Å komme til toppen gir en fantastisk følelse. Man kan unne seg en matbit og en god hvil etter oppstigningen. Sitte og se den flotte utsikten til alle kanter. Skue utover Mjåvann industriområde som i et fugleperspektiv. En vandring til Bukksteinen er virkelig verdt et besøk for den som kan og orker det. God tur!

