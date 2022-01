«Hverdagsaktivitet er viktig for en god helse». Alle har lest eller hørt om dette. Tenk så enkelt det kunne ha vært hvis alle klarte å aktivisere seg hver eneste dag. Men så enkelt er det ikke! Mange tenker at de må trene på treningssenter for å være i aktivitet. For meg stemmer imidlertid ikke dette.

Jeg elsker å gå på fjelltur om sommeren, særlig hvis det er fint og varmt. Om vinteren, hvis det er fine forhold, kan jeg veksle mellom langrenn, fjellski, alpinski eller trugetur. Problemet er at én dag med aktivitet i løpet av en uke ikke er nok. Å være i bevegelse hver dag er mye bedre enn én skikkelig trening én gang per uke.

29 kuldegrader er ingen unnskyldning for ikke å komme seg ut. Foto: Privat

Utfordringen er at været ikke er godt og varmt eller at det er ikke er fine snøforhold hele året. Det er veldig lett å finne mange unnskyldninger for å henfalle til «sofaføre»: Når det er for kaldt, det regner for mye, det blåser for mye, alt for trøtt etter en lang dag på jobb. Bare spør meg, jeg er ekspert på dette.

1. januar 2021 utfordret jeg meg selv og meldte meg på Challenge 365. Med hjelp av en Polar-klokke startet jeg med hverdagsaktivitet. I 365 dager skulle jeg enten ha en aktivitet i 30 minutter med moderat/høy puls eller tilbakelegge 10.000 skritt. Appen hjalp meg med å opprettholde motivasjonen. 10.000 skritt ble fort erstattet med 25.000 skritt.

Smilende på Gaustatoppen. Foto: Privat

2021 var et tøft år med alle koronarestriksjonene og spinningtimene ble ofte avlyst. Det var vanskelig å holde en regelmessig gruppetrening. Men det gikk likevel bra å finne på nye måter å være aktiv på.

Siden jeg måtte bevege meg hver dag, ble det gøy å prøve nye aktiviteter og jeg ble enda mer motivert til å utfordre meg på ting som jeg har aldri hadde turt før.

Nær Børtemannsbekken ved Bykle. Foto: Privat

Jeg er 53 år, har astma og har hatt en skade i ryggen siden jeg var 15 år. Uten Challenge 365 hadde jeg aldri klart meg så bra. Det er så viktig å finne sin egen måte som kan hjelpe en til å stå på, uansett alder eller eventuelle smerter. Selv om jeg ble syk i julen og ikke kunne gå ut på tur, passet jeg på å ha mine 10.000 skritt hver dag hjemme i huset.

Jeg er så fornøyd med appen at jeg bare må være med i år også. Så nå er jeg godt i gang også med dette året og gleder meg til mange nye dager med herlig hverdagsaktivitet.