Nok en gang glapp livsviktige poeng for Fløy på overtid. Denne gang i lørdagens 1-1-kamp mot Fram Larvik.

LARVIK: Som mot Kjelsås i sist kamp scoret Fram Larvik på straffespark langt inn i overtiden etter at en Fram-spiller ble felt på vei utover i 16-meteren.

I 1. omgang på naturgresset i Framparken ble det produsert svært lite fra begge lag. Fram noterte seg for en halvsjanse da det ble headet over etter corner, mens Fløy utnyttet sin ene sjanse på beste måte. Emil Grønn Pedersen ble spilt fri med et langt fremspill og sentret glimrende til André Richstad, som scoret sikkert.

Etter hvilen var det Fløy som tilrev seg et initiativ. Midtveis i omgangen burde André Richstad hatt straffe da han ble felt av Fram-keeper på vei ut av 16-meterfeltet. Like etter headet Bjørnar Hove i tverrliggeren etter corner og i denne perioden kunne Fløy «drept» kampen.

Mot slutten virket bortelaget til å ha bra kontroll om hendelsene, men langt inn i overtiden ble det idømt straffespark da en Fram-spiller ble felt på vei ut av 16-meteren. Straffen ble sikkert ekspedert i mål.

Dermed er det bare teoretiske muligheter for at Fløy kan holde seg i PostNord-ligaen. Laget må vinne sine to resterende samtidig som Fram Larvik og Nardo må tape sine resterende kamper.

Best på Fløy i lørdagens kamp var Emil Grønn Pedersen, som reiv og slet framme, og hadde flott målgivende pasning samtidig som han var nære på ved flere anledninger. I tillegg var kaptein Bjørnar Hove sjef i de bakre rekker.

