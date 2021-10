Fløys 11. uavgjorte kamp

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Dermed ble det et uavgjort resultat for 11. gang på 22 seriekamper for Fløy hittil i årets sesong. Laget ligger fortsatt nest nederst på tabellen, nå med 17 poeng og med åtte poeng opp til trygg plass når fire seriekamper gjenstår. Det ble en tøff åpning for våre hjemmelaget, da gjestene presset på fra avspark og allerede etter ni minutter fikk ballen i mål. Scoringen kom på corner som ble svingt inn på bakerste. Der raget både toppscorer Ole Erik Midtskogen og svigersønn av Paul Richardsen, Lars Brotangen, høyest. Sistnevnte ble kreditert målet.

Etter omtrent 20 minutter spilt var Fløy mye mer med i kampen og kjørte på for utligning. Flere sjanser ble skapt fra Hardarsons menn og vi presset Kjelsås helt inn mot pause.

Men da dommeren blåste av omgangen, sto det fortsatt 0-1 på resultattavla.

I 2. omgang tok Fløy kontrollen fra avspark og malte på med sjanse etter sjanse.

Joey Hardarson og assistent «Peder» foretok et bytte med halvtimen igjen å spille, da midtbaneterrieren Arent-Emil Hauge måtte vike plass for den raske og tekniske André Richstad.

Den forløsende utligningen kom i det 72. spilleminutt, da Emil Pedersen scoret på et hardt innlegg på høyresiden fra spisskollega Kristian Lien. 1-1 og det var virkelig kamp igjen.

Halvannet minutt senere gikk Fløy opp i ledelsen 2-1 da Jone Klepp snappet opp en retur fra keeper og pirket ballen i nota. Ellevill jubel fra både spillere og supportere som hadde møtt opp. Kjelsås-spillerne var lamslått av de kjappe scoringene, og slet med å få til noe som helst.

Hjemmelaget virket å ha kontroll på kampen helt fram til høyreback Sebastian Ottesen bestemte seg for å trå til med et solid raid på høyresiden, minuttet før full tid. Han satte fart og dro seg forbi flere spillere før han klinket ballen i lengste hjørne og utlignet til 2-2.

Dommerteamet med en svært aktiv 4. dommer la til fem overtidsminutter i den sure vinden på Arkicon Arena. Fløy var svært nære scoring langt inne i overtiden etter corner, men skuddet ble blokkert og etter litt klabb og babb fikk Kjelsås klarert ballen.

Det endte med poengdeling i nok en seriekamp. Men denne dagen føltes det som to poeng tapt etter å ha vært det beste laget i store deler av kampen.

Ny kamp kommer allerede til mandag (25. oktober) på Flekkerøy, da Rosenborg sine rekrutter kommer på besøk. Merk tidlig avspark i denne kampen også – klokken 16.30!

