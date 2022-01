UTØVERBLOGG: Vi var fire spente utøvere fra Gym 36 i Grimstad som sist lørdag ga det vi hadde i årets norgesmesterskap. NTNUI i Trondheim var arrangør, og på grunn av covid-19 var det en online-konkurranse. Det er litt rigg å få dette til, maskiner må kobles opp til konkurransen via Internett og vi må også filme løpene. Teknisk ansvarlig i gruppen var også på Zoom med NTNUI under hele arrangementet som en ekstra sikkerhet.

Krevende start

Jeg skulle først ut på 2000 meter i åpen klasse, og pulsen var ekstra høy ettersom flere av mine konkurrenter er landslagsutøvere. Starten gikk, og kort etter det skulle det vise seg at arrangøren hadde byttet rundt på min og enn annen deltagers kode. Så på lista under løpet kjørte hun på min tid og jeg på hennes.

Med konkurranseinstinkt og vinnerskalle ble det kaos for min del, da jeg ledet løpet, men trodde at jeg var nest sist frem til det var gått 500 meter. Jeg kjørte knallhardt og var nær ved å gå på en smell, men heldigvis skjønte de rundt meg hvilken tid som var min. Så da var det å roe ned, bruke kreftene fornuftig og klare å fullføre etter den noe uheldige starten. Det hadde jeg aldri klart uten den gjengen jeg hadde rundt meg!

Vi fikk heldigvis ordnet opp i den tekniske feilen ganske raskt, og andreplassen var min! Fullstendig utslitt, men så utrolig stolt og glad over personlig rekord på tiden 06.58.5 og sølv i NM. Vinneren Thea Helseth var for øvrig overrasket over at jeg har bikket 45 år.

Foto: Skjermdump fra Sunnmørsposten

Gutta imponerte stort

Etter en time var det de sterke mennene på 1000 meter sin tur. Fra Grimstad stilte vi med Steffen Stie Eriksen (klasse 40-49 år), Leif Gunleifsen (50-55 år) og Svein Haugebo (50-59 år). Alle rodde samtidig under konkurransen. Dette gjorde det hele ekstra spennende, og det var høylytt roping og sekundering underveis. Det ble personlige rekorder og NM-gull på alle tre, helt rått!

Like før start for gutta boys. Foto: Privat

For oss i gjengen på Gym36 i Grimstad er roingen en lagidrett. Vi er en fantastisk gruppe som motiverer hverandre. Her er det knallharde økter, pressing til det ytterste av hva kroppen klarer, konkurransene oss imellom og støle armer og bein, blandet med høy faktor av omsorg for hverandre, latter og treningsglede.

Satte verdensrekord

Under et mesterskap er det ikke bare det å ro som gjelder, for vi trenger noen som tar ansvar for det tekniske, og at vi heier, sekunderer og motiverer underveis. Det er Leif som er roinstruktør, og han har deltatt i NM, EM og VM tidligere, med mange gode resultater. I høst var han med på å sette verdensrekord sammen med Skullerud roklubb i Oslo. Der var de en gjeng som rodde en million meter på én og samme romaskin. De rodde på nøye planlagte skift som gikk døgnet rundt, og de brukte 65 timer, 11 minutter og 0,4 sekunder. Utrolig imponerende og sabla kult!

Vi er alle stolte og veldig godt fornøyd med innsatsen i NM, og det spørs om vi ikke må ferie med kake etter en trening en av de første dagene. Vi fortsetter treningen og for noen av oss er det neste målet å få delta i VM i februar. Siden dette mesterskapet også er online, er det færre deltagere og vanskeligere å komme med. Det er kun tre fra hver verdensdel i hver klasse, men vi vil gjøre vårt beste og krysse fingerne for at det er godt nok. Listene over hvem som får delta er klar 3. februar.