KRISTIANSAND: – Å være med som frivillig i karusellen er blitt en livsstil, fastslår Marianne Scheie Humborstad.

Hun har vært med i 27 år, og forteller om mye smil, latter og god stemning.

Sist uke var hun med som frivillig for «Løp eller gå for livet», som fungerte som en prolog til årets terrengkarusell. Onsdag og torsdag denne uka går det første løpet av stabelen, av i alt 20 i årets sesong.

Marianne Scheie Humborstad på plass i målteltet. Foran står Trond Andersen. Foto: Privat

Løpet er en rundtur i de grønne områdene mot Gimle gård, tar seg rundt universitetet, stikker opp veien til Sødalsmyra, vender til høyre etter bakketoppen, og returnerer forbi Jegersberg gård, krysser bekken, kommer opp på plenen ved universitetets parkeringsplass, runder Spicheren til mål. Løypelengde 3,7 km (ordinær løype) og 7,1 km (milslukeren), og barneløp (ca. 500 m).

På lastebilen med vann og bananer. Fra venstre: Tor Harald Nilsen, Øyvind Gundersen og Knut Fosselie. Foto: Guri Sæterlid (arkivfoto)

– Som frivillig diltet jeg litt i hælene på min far (karusellgeneral John Humborstad) i begynnelse, før jeg fikk faste arbeidsoppgaver. Som jeg pleier å si, skulle jeg få truffet min travelt opptatte far, måtte jeg også bli en del av på karusellen. Jeg har blitt godt ivaretatt og fått mange gode venner, uavhengig av alder, forteller Marianne Scheie Humborstad og utdyper:

– Jeg ser glede og mestringen hos dem som deltar, alt fra den godt trente til den mindre trente. Karusellen betyr noe for folk, både sosialt og fysisk. Flere har gitt tilbakemelding om at de har savnet de gode gamle torsdagene de siste to årene. Nå håper jeg vi kan sette i gang som normalt, og at de som har sagt de skal komme tilbake etter pandemien, er på plass. Vi gleder oss i hvert fall!

Foto: Årets terminliste

Foto: Guri Sæterlid (arkivfoto)

Torsdag er den ordinære karuselldagen. Sekretariatet er denne dagen bemannet kl. 13.00- 18.00.

På torsdager er det også

Milsluker, med puljestart kl. 17.00

Vanlig løype, puljestart fra kl. 17.30

Barneløp start kl. 17.05 (de er åtte barneløp i de ordinære karuselløpene)

Terrengkarusellen kan også gjennomføres på onsdager. Sekretariat er bemannet onsdager kl. 15.00-1800 for registrering av fullført/ egen tid. Løypa åpner onsdager kl. 13.00

Egentid kan registreres fra onsdager kl. 13 til torsdager kl. 18.

Deltakelse kan også registreres på nettet fra onsdager kl. 13 til torsdager kl. 20