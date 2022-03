KRISTIANSAND: I torsdagens veldedighetsløp var det 453 personer som enten løp den 5 kilometer lange hovedløypa på tid eller den 3 kilometer lange løypa uten tid. I tillegg stilte 47 unge løpsentusiaster i barneløpet. Det var Kreftforeningen og Terrengutvalget som var arrangører. Som tidligere gikk startavgiften på 100 kr uavkortet til formålet: Forskning på kreft med spredning.

Før fellesstarten i hovedløypa overrakte karusellsjef John M. Humborstad en sjekk på 25.000 kroner til Connie Larsen i Kreftforeningen. Dette var bidraget fra de av Terrengkarusellens deltakere i 2021 som avsto fra årspremie, for heller å gi pengene til et godt formål.

Connie Larsen fra Kreftforeningen og karusellgeneral John Magnus Humborstad. Foto: Sverre Larsen

Connie kunne ellers på torsdagskvelden melde om et kjempebidrag fra Phonero, som stilte med hele 53 deltakere, og Team Mosjon, som etter intern innsamling ga 5000 kr til saken. Totale bidrag synes da å bli minst 80.000 kroner.

Damene viste igjen den største innsatsen for å støtte en god sak, og før eventuelle korreksjoner ble totalfordelingen var 251 jenter, og 202 gutter.

Fra starten av barneløpet klokka 17. Foto: Sverre Larsen

Som alltid kunne vi iaktta mange slags tempo på turen langs Bystranda og opp og ned langs Otra. Men de som hadde det desidert mest travelt denne ettermiddagen var de følgende:

Monica Thortveit (19:31) ble raskest av jentene, foran unge Lisa Mjaaland (20:31), Caroline Krogh Andersen (21:40), Marit Gausdal (22:08) og Astrid Brodersen (23:30).

Hos guttene vant Jørgen Solli Strøm-Olsen (17:26), foran Erlend Haaverstad (18:02), Abraham Pettersen (18:11), Tarjei Breiteig (18:12) og Jørund Schiefloe (18:37).

Nytt av året er at spesialløpene i Terrengkarusellen blir kjørt etter TimeService-systemet som karusellen i Grimstad/Arendal har benyttet i flere år.

Vi retter en hjertelig takk til Kenneth Ånonsen og Sverre Solvei for god bistand og rettledning til våre folk, både under dette løpet, og ved forberedelsene.

Resultater i hovedløpet

(Listen er i utgangspunktet sortert alfabetisk på fornavn. Men du kan velge andre sorteringsparametre, eller utvalg av deltakere.)

Monica Thortveit Foto: Sverre Larsen

Monica Thortveit (39) Vinneren av dameklassen

Hvordan føles det å være i gang igjen med Terrengkarusellen?

– Bra! Det er artig å komme seg ut og treffe folk. Det gøy at vi kan stille med fellesstarter igjen, nå etter de verste opplevelsene med korona. Det kjennes godt å kunne støtte Kreftforeningen.

Jørgen Solli Strøm-Olsen Foto: Sverre Larsen

Jørgen Solli Strøm-Olsen (31), vinner herreklassen

Hva synes du om løypa?

– Den er tøff og brutal. Løypa er helt flat, så man må pushe på hele tida for å få ei god tid. Det var godt å løpe i vindstille og i sol i dag.

Hanne Aanensen Foto: Sverre Larsen

Hanne Aanensen (55), deltaker

Hvordan liker du Terrengkarusellen?

– Det er veldig gøy. Vi får sett ganske mye av Kristiansand i løpet av sesongen.

Tonje Aanensen (t.v.) med hunden Milo og Silje Aanensen med hunden Rocky. Foto: Sverre Larsen

Tvillingene Tonje Aanensen og Silje Aanensen (24).

Har dere mistet noen kjære i kreft?

– Ja, vi mistet vår bestemor, så hun døde dessverre for tidlig. Det kjennes bra å kunne løpe for en god sak.

Hvordan legger dere opp sesongen?

– En del av sesongen løper vi ute, og ellers løper vi på mølle på treningsstudio.

Hvordan bruker dere naturen?

– Vi er glade i å være ute, også med hundene våre. Vi går stadig nye turer, og vi er med på Ti på Topp.

Magnus Hennig Lunde Foto: Sverre Larsen

Magnus Hennig Lunde (10)

Ser du fram til barneløpet?

– Ja, jeg gleder meg. Jeg skal løpe sammen med min lillebror i dag.

Connie Larsen fra Kreftforeningen Foto: Sverre Larsen

Connie Larsen (38), arrangør fra Kreftforeningen

Hvordan jobber dere i Kreftforeningen?

– Vi jobber for at færre skal få kreft, og vi arbeider også mot at flere skal overleve kreft. Vi gir et best mulig tilbud til pasientene, og mange kan bli rammet. 1/3 av befolkningen blir rammet av kreft i løpet av livet. Og ¾ av dem som rammes overlever, viser ny forskning