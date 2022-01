UTØVERBLOGG: Oppkjøringen til dette NM i enkeltøvelser har vært grei, men ikke optimal. Jeg har hatt noen småskader i skulderen og i ryggen etter tunge konkurranser i fjor. Jeg sliter alltid med skulderen, spesielt nå på vinteren. Det hjelper neppe at jeg trener i en iskald låve.

Derfor var jeg i tvil om jeg skulle delta i årets NM, ettersom jeg var usikker på om jeg ville klare å prestere slik jeg ønsket, selv om jeg er sterkere nå enn i fjor. Spesielt beinstyrken har blitt mye bedre, med knebøy og beintrening lagt inn i så å si alle øktene mine. Jeg fikk til noen gode steinøkter uten vondter før NM, så da bestemte jeg meg for å stille til konkurransestart.

Jeg var veldig nervøs, da jeg vant i fjor, og følte meg usikker på om jeg kunne klare det på nytt. Jeg viste og håpet på at nivået skulle være enda høyere i år. Og det var det! Inni de gamle lokalene til tidligere Verdens sterkeste mann, Svend Karlsen, arrangeres disse konkurransene med relativt jevne mellomrom.

Se video av vinnerløftet her:

Steinløftingen var helt til slutt blant NM-øvelsene, så jeg ble ventende i om lag seks timer før vi kunne begynne. Jeg tror jeg var på do godt over 20 ganger de timene. I denne min favorittøvelse handler det om å løfte en tyngst mulig stein opp til en plattform. Alle deltagerne var med på de fleste løftene. En endte på 125 kilo, en på 135 kilo, og så var vi fire atleter som løftet 145 kilo. For min del gikk den steinen lett opp og det ga selvtillit. Jeg fikk opp også 155 kilo, og det var det bare Espen Narum fra Mandal som klarte å matche. Ettersom jeg veier ti kilo mindre enn ham, gikk seieren til meg. Det er ikke ofte jeg blir overbegeistret etter slike kraftanstrengelser, men da ble jeg glad! Det var nesten så det kom en liten tåre i øyekroken.

Det var utrolig gøy at det var så jevnt i dette norgesmesterskapet og at så mange løftet så tungt. Selv perset jeg med ti kilo, som føltes fortjent, etter alt det arbeidet jeg legger inn år etter år. Det var godt å bevise for meg selv at jeg var god nok til å vinne, og at jeg sakte, men sikkert blir sterkere. Det er fantastisk gøy når du har brukt årevis på å trene og spise, og det er alt du tenker på. Det er alltid suveren stemning i Valhalla, alle heier på alle. Det er et veldig flott miljø å være en del av!