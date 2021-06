Fra Våg til Randesund

KRISTIANSAND: Lise begynte med håndball i KIF for 11 år siden, og har siden spilt i Søgne og nå sist i Våg. Hun er en høyrehendt bakspiller på 170 centimeter som også kan spille venstrekant.

– Min styrke på banen er og har alltid vært oppspill, men jeg jobber med å bli en enda større trussel på mål selv, sier hun.

Hun roser sine tidligere trenere i Våg, Kai Corrigan og Mark Hawking, og er også full av lovord over Randesunds trenerteam:

– Randesund har ekstremt gode trenere i Kjetil Tveit, Kristine Lunde Borgersen og Ingve Tofteland, som jeg selv har erfart igjennom KKG toppidrett. Jeg ønsker utnytte denne muligheten i 1. divisjon til det fulle og skal derfor ta et friår fra studier fremfor å starte bachelorgraden i paramedic. På denne måten kan jeg fokusere fullt på å prestere på håndballbanen.

Årets stall tar nå mer og mer form, etter at denne trioen ble klar tidligere i juni. Vi i Randesund er glad for at spillere kan ta steget opp i topphåndballen i en lokal klubb, når steget opp til Vipers er så stort. Vi tror mange spillere vil utvikle seg under vårt trenerteams kyndige ledelse.

Lise avslutter med følgende:

– Målet mitt har alltid vært å komme så langt som mulig i håndballen så lenge jeg fortsatt synes det er gøy å spille. Jeg ser ekstremt frem til dette nye eventyret og håper på å kunne utvikle meg selv som spiller og person.