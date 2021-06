Trio forsterker Randesund

KRISTIANSAND: Hovedtrener Kjetil Tveit ser fram til å få inn det han betegner som forsterkninger i Randesund-troppen.

– Dette er spillere som jeg har fått anbefalt av personer som jeg gikk på Trener 4 med, så jeg er trygg på at dette er spillere som vil passe bra inn i måten vi skal spille håndball på. Inga Sandvold (20) kommer fra Byåsen 2 i 2. divisjon og blir beskrevet som «for god for divisjonen». Hun er en rask og kontringssterk linjespiller som vi gleder oss til å bli kjent med, påpeker Tveit.

Inga selv sier følgende om sitt valg:

– Jeg valgte Randesund fordi jeg har stor tro på at jeg kan utvikle meg som spiller i denne klubben. De har et utrolig godt trenerteam og det virker som et spennende opplegg som jeg ønsker å bli en del av. Jeg gleder meg masse til å bli kjent med spillergruppa og trenerteamet.

Godt skolert

I tillegg kommer det to jenter fra Bærum, Anna Norum og Isabel Gunnerød. Anna er kantspiller og Isabel bakspiller. De er en bra skolert duo som har gått på Norges Toppidrettsgymnas og trent med Bærum Topphåndballs lag i 1. divisjon.

Begge har vært nede og prøvespilt og vi likte det vi så. Også de vil passe bra inn i måten vi skal spille på. Anna sier følgende:

– Jeg har valgt å gå til Randesund neste sesong fordi jeg tror dette kan være veldig gunstig for min egen utvikling, i tillegg til at jeg har lyst til å være med på å bygge opp ett nytt lag.

Med disse tre på plass og med de vi har i stallen vår, skal vi få satt sammen et godt kollektiv til neste sesong.

Ønsker flere spillere

Men trenerteamet med Kjetil Tveit, Kristine Lunde Borgersen og Ingve Tofteland håper fremdeles på flere forsterkninger.

– Spesielt venstrehendte spillere er noe vi trenger flere av, men i det hele tatt så er vi på jakt etter flere spillere. Kanskje finnes det noen studenter som skal gå på skole i Kristiansand og synes dette høres spennende ut, de må for all del bare ta kontakt. I tillegg håper vi også på noe hjelp ifra Vipers. Om koronaen slipper taket og det blir en tilnærmet normal sesong, så er det jo mulig at noen fra det miljøet hadde hatt nytte av en kamparena i 1. divisjon. Nå gleder vi oss til august da vi kan starte opp å arbeide med ny spillerstall. Tiden blir knapp frem til seriestart, men vi skal jobbe konsentrert og målrettet for å være klare til første seriekamp, sier hovedtrener Kjetil Tveit.