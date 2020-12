UiA-studenter vil lage spillefilm

Vi er fire masterstudenter fra Universitetet i Agder som har satt oss et stort mål: Å lage vår første profesjonelle spillefilm på over 60 minutter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Åshild Skogsholm Bjørnestad (f.v.), Alexander Frode Cullen Johansen, Marthe Løvik Markussen og Knut Andrè Hanssen Skagestad er masterstudenter med bakgrunn fra skuespill, film og litteratur. De ønsker å lage filmen «Innsikt». Foto: Alexander F.C. Johansen

Marthe Løvik Markussen

Knut Andrè Hanssen Skagestad

Ønsket er å ha en storvisning her hjemme i Kristiansand, før vi tar med oss filmen ikke bare utenbys, men også utenlands, for delta på ulike filmfestivaler. Filmen vår «Innsikt» tar plass i en ikke så fjern framtid, hvor vi i ånden av «Black Mirror» tar et element fra vår nåtid, nemlig genforskning, og bringer det til et høyere, mørkere nivå: hvor man er i stand til å bokstavelig talt se framtida til sitt barn.

Foto: Alexander F.C. Johansen

Den unge gutten Nathaniel får hjelp av sine to bestevenner i å løse mysteriet om en mystisk skikkelse som har fulgt ham hele livet, uvitende om at den mystiske skikkelsen sender rapporter til fortida for en familieplanleggingsklinikk som har Nathaniels foreldre som kunder. Er barnas etterforskning i ferd med å sette livene deres i fare?

Foto: Alexander F.C. Johansen

Vi fokuserer på å bruke lokale talenter, spesielt barn og ungdommer, og vi er allerede i gang med audition-runder for å finne de riktige skuespillerne til våre roller. Vi kommer selv til å spille ulike roller i filmen, som vil bli spilt inn i Kristiansand og i omegn. Dette er en lavbudsjetts-film, og vi bruker mye av vårt eget utstyr og de ressursene vi har tilgjengelig rundt oss.

Foto: Alexander F.C. Johansen

Har du lyst å følge oss og få med deg på filmprosessen? Følg oss på Instagram og Facebook under navnet: innsiktmovie.

