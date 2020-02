Klar for VM i Hollywood

Som deltaker på det skandinaviske landslaget i skuespill gleder jeg meg stort til sommerens VM.

Kristiansand-bosatte Marthe Løvik Markussen (23) er UiA-student og ambisiøs skuespiller. Foto: Alexander F.C. Johansen/TeamQuest

Jeg er fulltidsstudent på Universitetet i Agder, studerer Master i Kunstfag og er på mitt 2. semester i studiet. Før masteren studerte jeg Faglærer i Teater ved UiA og hadde til sommeren 2019 bachelor i dette.

Interessen for teater startet først da jeg var veldig liten, men jeg begynte ikke selv å stå på scenen før Hjelmås Revyen i 2014. Etter å ha tatt del i denne revyen søkte jeg meg inn på Bømlo Folkehøyskole og linjen «Musikal og Teater.» Et år seinere flyttet jeg til Kristiansand og startet på bacheloren min i Faglærer i Teater.

Skrekk-kabinett

Gjennom studiene har jeg fått vært med på mange oppsetninger, og vi startet til og med et eget kompani: H.I.M.L.Å. Gjennom entreprenørskap faget satte vi opp et pop-up skrekk-kabinett «House of Horror,» som ble utsolgt på noen få dager.

Utenom studiene har jeg jobbet som skuespiller i Dyreparken i Kaptein Sabeltanns Verden, og gjennom TeamQuest har jeg jobbet som skuespiller i Murder Mystery.

Her er jeg som skuespiller i Dyreparken. Foto: Privat

Selvvalgt monolog

Jeg fant konkurransen WCOPA/World Championship in Performing Arts gjennom en annonse på Facebook. Jeg leste gjennom annonsen og ble veldig interessert i konseptet, så jeg sendte inn en søknad til WCOPA Skandinavia. En dag seinere fikk jeg vite at jeg hadde blitt valgt ut til å komme på audition i Oslo 25. januar 2020. Audition i kategorien «Skuespill» besto av at jeg skulle framføre en selvvalgt monolog, som jeg var komfortabel med, og et intervju. Jeg var en av de siste på auditiondagen som var inne og hadde monolog.

Til sammen blir det valgt ut 20-25 talenter for å representere det skandinaviske landslaget i WCOPA. Landslaget består av talenter innenfor kategoriene vokal, dans, skuespill, modell, instrumenter, dansegrupper, sanggrupper og varierte artister. Jeg er en av de heldige som skal få representere Skandinavias landslag i kategorien «Skuespill.» Det er André Santagati og Kjetil Paulsen som står bak castingen i Skandinavia og plukker ut hvem som skal være med å representere Skandinavia i WCOPA.

Foto: Privat

Streames for millioner

Selve konkurransen foregår i Hollywood, LA, fra 24. juli til 2. august 2020. Konkurransen varer i hele ni dager, hvor over 60 land skal kjempe mot hverandre inn mot finalen. For å komme til finalen må man først gjennom tre konkurranserunder. Selve finalen blir streamet på nett for to-tre millioner mennesker, og i salen vil det være 3000–5000 publikummere.

Gjennom WCOPA kan man vinne først og fremst medaljer, men også verdifulle stipender og plate-/modellkontrakter. Det en stor mulighet for nettverksbygging med store kontakter. Siden skuespill er det jeg vil satse på videre, er nettopp denne biten med nettverksbygging svært verdifullt. Den som blir grand champion, får en sponsorpakke til en verdi av 60 000 kroner.

Dere kan følge med på konkurransen gjennom WCOPA sine nettsider: Wcopascandinavia.com, sosiale medier på Facebook og Instagram.

Foto: Alexander F.C. Johansen/TeamQuest

Gyllen mulighet

World Championship in Performing Arts er ikke bare en konkurranse, men en showcase for store dommere og andre som er i salen. Deltakere vil altså få en mulighet til å snakke med produsenter, managere, regissører, agenter og virkelig skape et stort, verdifullt nettverk. Gjennom denne konkurransen får man virkelig en gyllen mulighet til å vise fram talentet for gode kontakter. Noen av dommerne er blant annet Romeo Johnson, som tidligere jobbet med Michael Jackson og Stevie Wonder, og Jeff Webber, som er tidligere produsent for Ariana Grande.

Selve konkurransen «World Championship in Performing Arts” har pågått i 24 år, og Norge har vært med to år tidligere i 2011 og 2012, og ble startet opp igjen i regi av Wcopascandinavia i år 2017.

Jeg håper at gjennom denne konkurransen vil jeg få et sprang i min karriere som skuespiller, og få skapt meg et godt og verdifullt nettverk. Selve turen vil også være en stor opplevelse, og jeg gleder meg til å bli kjent med resten av landslaget til Skandinavia.