17. mai: De nye kravene

Det ser dårlig ut for 17. mai-feiringen, skal vi tro nyhetene.

Rune Bjerga (43), standup-komiker fra Stavanger, har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hans Facebook-side. Foto: Henriette Fremnes Time/Studio Hjelm

Rune Bjerga Standup-komiker

GJESTEBLOGG: Her er en oppdatert liste med myndighetenes 11 krav og alternativ:

1. 17. mai-salutt: Alle går ut på egen terrasse/balkong kl.: 07:00 og skriker PANG i en plastpose. (For å unngå smittefare).



2. Hver kommune gir dispensasjon til at ett korpsmedlem (ikke nybegynner med streng) har tillatelse til å gå rundt i hver sin bydel og spille «Ja, vi elsker dette landet» på blokkfløyte. Også den i pose for å unngå smitte.



3. Helium-ballong-selgere: Det er lov å selge ballong - men ikke kjøpe ballong fysisk. Kun via vipps. Og da må selgeren filme og legge ut på 17mai.helium.ballong.com at han/hun slipper ballongen opp i lufta og deretter sende film til barnets foreldre slik at barna kan se på pengene som går opp i lufta.

4. Isbilen får lov til å kjøre rundt i gatene, men kun for å spille Norge Rundt-melodien. Ikke selge is.



5. 17 mai-talene: Det er lov å tale, men det er ikke lov å høre på.



6. Barnetog: Kun én elev fra hver barneskole har lov å gå i barnetoget. Avstand skal være 1,2 km til neste elev. Det er ikke lov å se på. Heller ikke rope «HURRA» mot barnet fra terrasser, balkong og vindu, da dette kan medføre smittefare.



7. Folketog: Det er i år kun lov å delta med droner. Mennesker skal ikke gå i folketog. Det er ikke lov å se på.



8. Russetog: Det er lov å kjøre bussene som er påkostet med mer enn én million i russetoget i år, men russen selv kan ikke delta. Avstanden mellom bussene skal være en time. Det er heller ikke her lov å se på. Russen har kun lov å feste via Skype o.l. etter at leksene er gjort.



9. Det er ikke lov å gå i bunad i sympati med dem som hadde levert inn bunaden for å sy den inn/ut, og ikke får den til 17. mai på grunn av koronastengte systuer.



10. 17. mai-sendingene på NRK og TV 2 vil bli erstattet med «Koronatesting på Færøyene minutt for minutt».



11. Potet/sekkeløp: Det er kun lov å hoppe i sekk på egen eiendom - uten potet. Dette på grunn av smittefaren om man ramler, poteten ruller ut i offentlig gate - en tilfeldig forbipasserende hund tar den i munnen - går hjem til eieren - og eieren tar på poteten. Og da blir smittet.





Ha en riktig god feiring!