De skal jobbe i Bjørneboet

I midten av desember skal Cultiva Ekspress markere Jens Bjørneboe ved å gi fire skapende kunstnere og forfattere muligheten til å arbeide med sine nye prosjekt i Kunsthallen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De fire som skal jobbe i mikroresidensen Bjørneboet i Kristiansand ei uke i desember er forfatter Atle Håland, kunstner/designer og arkitekt Aleksandra Polanska og de to scenekunstnerne Jon Erik Myre og André Lassemo i Kanon Produksjon. Foto: Heidi Furre/Flamme forlag, Sławomir Kukiełka, Gunstein Myre.

Brukergenerert innhold

Inger Margrethe Stoveland Cultiva Ekspress

KRISTIANSAND: Samfunnssituasjonen i år har gjort det tøft for mange kunstnere, og det har vært liten mulighet til å reise og komme seg bort hjemmefra for å søke inspirasjon eller arbeidsro. Slik ble Bjørneboet, en kortreist mikroresidens, en realitet.

De fire som har fått plass i Bjørneboet er forfatter Atle Håland, kunstner/designer og arkitekt Aleksandra Polanska og de to scenekunstnerne Jon Erik Myre og André Lassemo i Kanon Produksjon. Vi gleder oss til å få dem på plass, og i mellomtida får vi høre hva de tenker om oppholdet.

Aleksandra Polańska om seg selv:

Jeg heter Aleksandra. Jeg er master i arkitektur ved Gdańsk University of Technology og en interiørdesigner ved Academy of Fine Arts i Gdańsk. Jeg søker etter jobb som arkitekt og samtidig jobber jeg selvstendig med mange ting, som grafisk design og nettsidedesign.

Kunstner/designer og arkitekt Aleksandra Polanska. Foto: Sławomir Kukiełka

Jeg kom til Norge av kjærlighet for seks år siden, og nå har jeg to barnehagebarn og en drømmeseilbåt. Hovedsakelig tegner og maler jeg magiske illustrasjoner for mine barn.

Jeg er turistguide i Kristiansand. Jeg har deltatt i en arkitektkonkurranse for Kunstsilo-designen og prøver å gjøre meg kjent med lokalkulturen. På fritida liker jeg å seile, gå på ski og bare være ute. Jeg elsker naturen.

Fotografi av Varoddbrua. Foto: Aleksandra Polańska

Jeg er en kunstner uten et studio, en kunstner som trenger et sted å jobbe og uttrykke meg kreativt.

Hva du skal arbeide med i Bjørneboet?

En av inspirasjonene mine er Varoddbrua. Jeg har elsket å observere og fotografere endringene i konstruksjonen. Prosjektet jeg skal jobbe med er om denne broen.

Jeg vil lage en serie av grafiske bilder om Varoddbrua, hvordan den nye ble bygget og hvordan den gamle ble tatt ned. Jeg vil gjerne jobbe med forskjellige teknikker: Fotografering, digital grafikk, tradisjonell grafikk, maleri, tegning og blandede teknikker. Jeg har egen seilbåt i Ronabukta. Hver gang jeg seiler ut av havna, tar jeg bilder av endringene på broen. Så nå har jeg hundrevis bilder å jobbe med.

Hvorfor trenger vi kunstneriske residensopphold?

Det er et flott initiativ, spesielt for kunstnere uten studio eller eget arbeidssted, som meg. Residens gir meg mulighet til å fokusere på prosjektet, men også å bli bedre kjent med byen.

Jeg har drømt om ei slik uke med tid for meg selv på et sted der jeg virkelig kan konsentrere meg.

Jeg er sikker at denne uka vil være fruktbar, og jeg ser fram til å presentere resultatene av arbeidet mitt. Et nytt arbeidssted kan påvirke kreative prosessen og hjelpe å finne nye ideer. Takk for denne sjansen.

Forfatteren Atle Håland. Foto: Privat

Atle Håland om seg selv:

Jeg er forfatter fra Kristiansand og har utgitt tre bøker. Lager også podkasten littkrs.no og driver Litteraturhuset i Kristiansand.

Hva du skal arbeide med i Bjørneboet?

Jeg skal jobbe med den fjerde boka mi. Det er et romanprosjekt som handler om en tenåring på bygda som mister grepet om naturen, eller kanskje nettopp ikke mister grepet. Han innser i alle fall at naturen er vill, som menneskene rundt ham, og som ham selv.

Hvorfor trenger vi kunstneriske residensopphold?

Hverdagen er full av gjøremål. Penger skal tjenes, prosjekter skal gjennomføres. Mat skal lages og fortæres. Oppvasken må tas. Nå kan jeg bruke ei uke utelukkende på skriving. Tror mye kan skje med teksten når jeg har mulighet til å bare skrive, uten alle hverdagslige forstyrrelser som inngår i en hybelleilighet. Jeg er supertakknemlig for dette tilbudet!

Scenekunstnerne Jon Erik Myre (t.v.) og André Lassemo i Kanon Produksjon. Foto: Gunstein Myre

Kanon Produksjon om seg selv:

Kanon Produksjon er et teaterkompani bestående av skuespillerne Jon Erik Myre og André Lassemo fra Kristiansand. Vår første oppsetning, «Terroristene» av Kolbein Falkeid, ble gjennomført i kasematten på Kristiansand Kanonmuseum (Møvig Fort) i juli 2019. I februar 2020 satt vi opp Harold Pinters mørke komedie «Kjøkkenheisen» på Teateret i Kongens Gate, og i september gjorde vi norgespremieren på «Ombord» av Jesse Briton, på Aladdin Scene. I desember har vi i samarbeid med Julebyen Kristiansand skapt den audio-guidede juleforestillingen «Gjenklang – en førjulsvandring». En historie som kombinerer fiksjon og lokalhistorie. På nyåret er vi tilbake i sør med urpremiere i forestillingen «Kysset».

Hva dere skal arbeide med i Bjørneboet?

Andre verdenskrig er i full gang. Den norske handelsflåten blir brikker i krigen, og norske sjøfolk står brått midt i kampens hete, enten de selv vil det eller ei. Vår historie begynner når beskjeden om at tyskerne har inntatt Norge, nettopp har nådd mannskapet.

Vi følger de to fiktive karakterene Karsten og Birger, to svogere som arbeider om bord i et handelsskip. Deres reise, situasjonene skipet og dets mannskap havner i, og svogernes hjemkomst, presenteres gjennom møter dem imellom, bokstavelig talt mellom slagene. Vi tror at det, gjennom å fortelle krigsseilernes historie på et mellommenneskelig plan, kan gjøres mer tilgjengelig, og også lettere vekke en interesse blant unge seere.

I løpet av dette kunstneroppholdet skal vi gjøre research på det historiske bakteppet forestillingen vår bygger på, samt utarbeide og skreddersy vår egen historie opp mot denne. Det er viktig for oss at det historiske er riktig, samtidig som vi får fram troverdige og ekte karakterer som skal stå i senter av historien og opplevelsen. Forestillingens hovedfokus vil ligge hos karakterene og hvordan hendelsene de står i oppleves og takles, både underveis og i ettertida.

Hvorfor trenger vi kunstneriske residensopphold?

Ordninger som Bjørneboet er gull verdt for kunstnere, og gir mulighet til å fokusere hundre prosent på et prosjekt i perioden som er gitt. Ei uke hvor man får roen og muligheten til å slippe å tenke på andre ting, hvor både bosted og arbeidsrom er tatt hånd om, og alt vi behøver å ha fokus på er arbeidet som skal gjøres. Det åpner for å kunne gå helt inn i arbeidsboblen, hvor mye av det mest produktive og kreative virkelig kommer fram og til sin rett.