Teater til tross, til dere fra oss!

I desember er Kanon Produksjon tilbake med en helt ny førjulsfortelling, av og med kristiansandere i alle ledd.

Kristiansanderne Jon Erik Myre (t.h.) og André Lassemo utgjør Kanon Produksjon. På bildet står de sammen med Lise Lilletun Christensen (spiller unge Inger) og mikrofonen «Ørnulf», som har viktige roller i «Gjenklang – en førjulsvandring». Foto: Endre Kirkesola

Jon Erik Myre, André Lassemo, Kanon Produksjon

Et hjertevarmt, morsomt, men sårt tilbakeblikk fra en eldre dame som ser tilbake på jula da hun var ung, og en helt spesiell tur hun tok den gangen.

Det nærmer seg slutten på et fryktelig rart, vanvittig langt og tidvis veldig tungt år. Vi beveger oss inn i den mørkeste og kaldeste årstida. Mens mørke er fravær av lys, er kulde fravær av varme. Når Kvadraturforeningen, sammen med Cultiva, kom med sin ekstraordinære korona-utlysning for Julebyen Kristiansand, var det derfor nettopp lys og varme vi ville prøve å skape og spre til dere. Om så på et emosjonelt plan.

«Gjenklang – en førjulsvandring» kan oppleves når som helst i hele desember gjennom egen mobiltelefon. Foto: Rolf-Johann Raffel/Gunstein Myre

I år er det ingen av oss som vet hva slags jul vi skal komme til å feire. Det vi vet er at denne jula blir en helt spesiell jul, akkurat slik året har vært et helt spesielt år som vi kommer til å huske så lenge vi lever. Mange av disse minnene vil handle om usikkerhet, forvirring, for noen også frykt, og for mange vil det være minner om ensomhet og savn. Savn etter det normale og vante. Det bekymringsløse.

Teater til tross

Vårt bidrag til Julebyen Kristiansand blir noe vi liker å kalle for «teater til tross». Gjennom en lydfil på hver publikummers mobiltelefon ønsker vi å fortelle en historie som kan vekke et lysglimt i dere, et håp om en bedre tid. En eldre dame tar oss med tilbake til en jul da hun vokste opp i Kristiansand. Hun viser vei gjennom Kvadraturen og leder oss gjennom sin historie fra en helt spesiell tur hun tok, den gang da.

Hennes historie er fylt med hjertevarme, humor og glede, men også ensomhet og savn. For slik er også livet og virkeligheten, både i tiden vi lever i, da hun vokste opp, og i all tid framover. Likevel tror vi at historien hennes vil glede og varme hjertene til de av dere som gir henne litt av deres tid, og lar henne gi dere av det hun har å dele.

«Gjenklang – en førjulsvandring» er en audio-guidet forestilling som finner sted i Kristiansand sentrum. Gjennom din egen mobiltelefon tar en eldre dame deg tilbake til Kristiansand på 1950-tallet, og leder vei gjennom byen gater til stedene handlingen på øret utspiller seg. Knyttet inn i fiksjonen er lokalhistorie, gamle byoriginaler og en god dose humor, juleglede og et snev av sårhet. Bildene skapes i hver publikummers hode, og vi håper alle vil få noe helt eget ut av denne vandringen gjennom byen og dens historie.

Forestillingen kan oppleves i Kristiansand sentrum fra 1. desember og helt fram til jul. For å unngå å samle for mange mennesker på samme sted, vil denne forestillingen kunne oppleves akkurat når du selv ønsker.

Fra rusletur til vandring

Da vi hadde kommet fram til konseptet og historien vi ønsket å fortelle, fant vi fort ut at Inger Johanne Mæsel var en selvskreven medvirkende i dette prosjektet. Hennes bakgrunn som både skuespiller og lokalhistoriker var en perfekt kombinasjon, og hun takket til vår store glede ja til å være vår hovedperson Inger. Sammen med mannen Knut Mæsel og historiker Jan Henrik Munksgaard, har hun skrevet Rusleturbøkene med lokalhistorie fra Kristiansand og bydelene rundt.

Foto: Endre Kirkesola

Vi fikk med oss Kristian Landmark, som også kan sin lokalhistorie, til å skrive manuset, og med bidrag fra Inger Johanne bygde han ut historien vår og fikk med mange gode historier fra byen, blandet inn i fiksjonen.

Med mikrofon som publikum

Å fortelle en historie kun ved hjelp av lyd har vært en spennende og lærerik prosess. Med gode anbefalinger og en god dose flaks havnet vi hos Endre Kirkesola i Dub Studio på Lund. Med sin svært breie erfaring, kreativitet, og interesse og kunnskap for omtrent alt det tekniske vi gikk og lurte på, kunne ikke dette vært en bedre match! Her kunne vi forske oss fram og finne veien sammen, nesten som vi er vant til fra prøvesalen og scenen.

Handlingen som utspiller seg spilte vi ut i rommet og inn gjennom vår fantastiske publikummer og nå gode venn, mikrofonen Ørnulf. Han er et binauralt hode, en representant for de av dere som skal lytte til denne forestillingen, og har en mikrofon plassert i hvert øre. Lyden spilt inn på høyre side av Ørnulf høres på høyre side i hodetelefonene, og likedan på venstre side. På denne måten vil den som lytter høre hvor karakterene befinner seg og beveger seg omkring dem.

Foto: Endre Kirkesola

Ny julesang

Å kombinere denne, for oss ukjente teknikken, med vår verden og måte å jobbe på, viste seg å fungere overraskende godt. Etter alt er spilt inn i studio tar vår faste følgesvenn Kristian Bronebakk over roret. Han setter opptakene sammen til den historien manuset forteller, legger til lyder av alt som ikke er skuespillere, og får det hele til å henge sammen og låte så bra og levende det bare kan.

Oppå det hele har det blitt laget en helt ny julesang til forestillingen. Denne har fått samme navn som forestillingen. «Gjenklang» handler om det å leve her og nå, og å ta seg tid til det som virkelig betyr noe i livet, nemlig tid med dem man er glad i. Vi håper også denne kan bringe litt lys og varme til dere i tiden framover. God jul, og riktig god tur!

Fakta Om Kanon Produksjon Kanon Produksjon er et teaterkompani bestående av skuespillerne Jon Erik Myre og André Lassemo. Deres første oppsetning, «Terroristene» av Kolbein Falkeid, ble gjennomført i kasematten på Kristiansand Kanonmuseum (Møvig Fort) i juli 2019. I 2020 har de satt opp Harold Pinters mørke komedie «Kjøkkenheisen» på Teateret i Kongens Gate, og norgespremieren på «Ombord» av Jesse Briton, på Aladdin Scene. Jon Erik og André har mange års erfaring og samarbeid bak seg, både på scenen og på produksjonssiden, og ønsker nå å selv produsere teater av høy kunstnerisk kvalitet i Kristiansand og ellers rundt på Sørlandet. Les mer på www.kanonproduksjon.no