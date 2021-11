PODKAST: – Mann 60 + forstår veldig godt at mangfold er bra og nødvendig for businessen, sier Loveleen Rihel Brenna. Hun er trolig Norges fremste ekspert på mangfold og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid.

Men mer verdt enn priser og utmerkelser er konkrete resultater. For eksempel i form av at en leder forteller at bedriften nå dropper anonyme søknader og i stedet leter i bunka etter kvinner og personer med annen bakgrunn.

– Hvis jeg skal lykkes med likestilling og mangfold må jeg inkludere alle. Da kan jeg ikke nedsnakke menn som sitter med makta, fastslår Loveleen Rihel Brenna.

