KRISTIANSAND:– Jeg måtte inn og lukte på ungene. Jeg tenkte «ok, jeg kom faktisk hjem i natt», sier Ingrid Trønnes Mæhre, om en opplevelse som var spesielt tøff.

Hun husker godt den natta, da hun kom hjem til sine sovende barn etter å ha vært ute på et oppdrag der hun hadde blitt truet med et våpen.

– Refleksen slår inn og man gjør det man har trent på, som man har automatisert. Redselen kommer først etterpå, sier Mæhre. Etter 33 år i politiet har hun opplevd mange dramatiske situasjoner, og noen sitter sterkere i enn andre. Men mest av alt har hun elsket jobben.

– Jeg har hatt et fantastisk politiliv! Å være politi byr på så mange muligheter, konstaterer Mæhre som for det meste har jobbet operativt, det vil si at hun har vært leder på ulike åsted eller dirigert mannskaper fra sentralen. Hun har lært seg å bruke både intuisjon og magefølelse.

– Man fyller opp erfaringsryggsekken underveis, forteller hun. I tillegg blir man tryggere på egen rolle.

– Da kan man også tørre å bruke egen sårbarhet, sier Mæhre.

I podkasten forteller hun om hvordan hun har brukt vanskelige ting fra sin egen oppvekst som et verktøy i en utfordrende situasjon på jobb.

