Rikke Gregersen har allerede vunnet flere priser for sitt arbeid, og får mye ros for den ferske serien «Ida tar ansvar». Hør henne fortelle om livet som regissør i ny podkast.

– Det som engasjerer meg er de mindre sympatiske sidene ved mennesker, forteller Gregersen, som nylig var gjest i Fædrelandsvennens podkast Det ho sa!

Det er nemlig ofte disse litt mørkere sidene hos folk som har hatt fokus i prosjektene hun har jobbet med så langt.

I episoden forteller hun at hun er godt i gang med å skrive sin egen spillefilm, og røper hva den skal handle om. Hun snakker også om ensomme menn, om å være redd og om hvordan hun skjønte at hun passet best bak kamera. I tillegg kan du høre hvordan reality-tv kan være en god kilde til inspirasjon.

Møt regissøren fra Kristiansand og få hennes beste serie-tips på kjøpet ved å søke opp «Det ho sa!» der du hører podkast, eller spille av episoden direkte under.

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.