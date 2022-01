Er du redd for rotter rundt huset? Mener du fellesskapet burde ta mer tak? Da bør du høre denne videopodkasten om kampen mot rottene.

Flere opplever at rotter er mer synlige under pandemien. I denne podkast-episoden kan du høre UiA-historiker Anne Mette Seines fortelle om rottekriger, sikring av hus og hvorfor hun fascineres av disse smarte gnagerne.

– Mesteparten av rottene er ikke synlige. Vi tenker ikke over at det er noe vi må beskytte oss mot, sier Anne Mette Seines i denne ukas episode av Fædrelandsvennens podkast Det ho sa!. Den kan du se i videoversjon i vinduet over.

Seines er doktorgradsstipendiat og historiker ved UiA, og har engasjert seg i rottedebatten - blant annet med en kronikk der hun stiller spørsmål ved rottesikringen rundt plast-søppeltømmingen i Kristiansand.

Anne Mette Seines, som forsker på gift, har engasjert seg i rottedebatten og forteller om rottebekjempelse i historisk lys i denne ukas utgave av Det ho sa!, Fædrelandsvennens karrierepodkast. Foto: Per Moseid