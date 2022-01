Tidligere var det stort sett menn som ble ambulansearbeidere. Nå tar kvinnene over og 19 år gamle Mariell Johnsen fra Herefoss er en av dem.

– Det gir meg veldig mye å jobbe med mennesker - spesielt det å hjelpe folk i en sårbar situasjon, sier Mariell Johnsen.

19-åringen startet som ambulanselærling ved Sørlandet sykehus Arendal i høst etter å ha gått ambulansefag ved Lillesand videregående skole - den eneste linjen av sitt slag mellom Stavanger og Skien.

– Ingen dager er like som ambulansearbeider. Man går på jobb og vet aldri hva som skjer. Ambulansefag er en spennende linje med blålys og mye action, sier Johnsen.

Denne saken ble laget til digital yrkesmesse 2021, men både kvinneandel og karaktersnitt holder seg på det samme, ett år etter.

Marie Nilsen (f.v), Jennifer Skreosen og Torjus Rosef øver på en fallulykke ved ambulanselinjen på Lillesand videregående skole. Stine Hagane har rollen som pasient. Foto: Jim Rune Bjorvand

Kun to gutter i klassen

Totalt går det 15 elever på ambulansefag-linjen. Før var det gutta som ville bli ambulansearbeidere, men i år er det bare to i klassen.

– Jeg tror grunnen er at linjen har mange søkere og snittet ligger på over fem for å komme inn. Jentene er nok sterkere teoretisk enn oss gutta, forklarer Torjus Rosef som er en av guttene på linjen.

– En annen forklaring kan nok være at man må gå helse- og oppvekstfag før man kan søke på ambulanse. Tradisjonelt er dette et fag med flere jenter enn gutter. Men vi oppfordrer absolutt flere gutter til å søke, sier Stine Engeset Rødal som er kontaktlærer.

Mariell Johnsen trener på hjerte- og lungeredning sammen med ambulansearbeider Helene Fintland og lærling Sander Svaland. Johnsen går i lære ved Sørlandet sykehus Arendal. Foto: Jim Rune Bjorvand

Krever god fysisk og psykisk helse

For å bli ambulansearbeider må man være i god fysisk form, og trene både styrke og utholdenhet. Yrket innebærer mange tunge løft.

I tillegg kan mange av oppdragene være å hjelpe mennesker i stor krise, så det kreves også god psykisk helse.

– Jeg opplever at vi jenter klarer oss vel så bra i yrket som guttene. Jeg vil anbefale folk som liker å jobbe med mennesker, er i god fysisk form og ønsker noe annet enn en A4-jobb å søke, sier Mariell Johnsen.

Mariell Johnsen gjør klar sykebilen, som i praksis er et sykehus på hjul. Foto: Jim Rune Bjorvand

