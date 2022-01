Sindre Løland (19) valgte et spesielt læreløp for å bli bilmekaniker, med bare ett år på videregående skole.

KRISTIANSAND: – Grunnen til at jeg begynte her, er at jeg er fra bygda. Jeg er vant til å skru på bil og har skrudd mye på fritida fordi jeg har drevet med motorsport, sier Sindre Løland.

19-åringen, som er fra Byremo, er bilmekanikerlærling hos Gumpens Auto Vest. Det har han vært i to og et halvt år.

– Jeg har valgt et litt spesielt læreløp, siden jeg bare har gått ett år på videregående. Jeg valgt TIP (Vg1 Teknologi og industriell produksjon, red.anm.) på Byremo, fullførte det og begynte som lærling rett etter Vg1. Så jeg er treårslærling, og har tatt andre året på skole i bedrift, sier Løland.

Saken er laget i forbindelse med yrkesmessa i 2021. Fortsatt aktuell!

Sindre Løland er såkalt treårslærling, som innebærer ett år på skole og tre år i lære. Han har vært lærling hos Gumpens Auto Vest i to og et halvt år, og skal snart ta fagprøve. Foto: Kjetil Samuelsen

Lærlingen trives veldig godt blant biler, verktøy og kolleger i verkstedhallen på Grim. Arbeidsoppgavene er varierte, og få dager blir like.

– Vi er borti mye forskjellig. Det kan være servicer som går på skinner, som er veldig greit arbeid. Noen liker det, mens andre liker feilsøk og store skrujobber. Jeg synes det veldig gøy med utfordringer, så jeg takker ikke nei til store jobber der jeg gjerne kan få feilsøkt litt og brynt meg litt i hverdagen, sier Løland og henger noe av verktøyet sitt tilbake på plass.

– Det er viktig å ha det på stell. Verktøy er halve jobben. Skal man lete etter verktøy hele dagen, så tar ting tid.

Løland er ikke tvil om at han trygt kan anbefale kommende vgs-elever å velge som han selv gjorde.

– Er du interessert i mekanikk og elektronikk, og lurer på hvordan ting virker og henger sammen, så anbefaler jeg på det sterkeste å velge bil-linja. For nesten hver dag som kommer, så kommer det noe nytt, avslutter Løland.