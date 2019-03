Frank Strandlis sønn sluttet med fotball og håndball. Nå er han en av Norges beste Fortnite-spillere

KRISTIANSAND: De fleste som spiller Fortnite har hørt om kristiansanderen. I denne episoden av Tidsklemma spør vi de «dumme» spørsmålene og du får et innblikk i en verden som de fleste foreldre ikke kjenner like godt til. Og hva synes Fortnite-eksperten om at barn under 12 år spiller spillet?

